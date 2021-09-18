Голосование в пещере 6 Игорь Эйдман

18.09.2021, 15:11

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Игорь Эйдман

«Первобытные» люди научились подделывать даже самые передовые технологии.

Путин якобы сегодня якобы проголосовал якобы по интернету. Понятно, что это была очередная постановка. Без мобильного телефона электронно не проголосуешь, а у Путина, как он не раз говорил, его просто нет. И даже в качестве декорации на записи телефон не присутствовал (забыли про него постановщики). Был только стационарный компьютер, на экран которого президент смотрел как баран на новые ворота.

Потом он явно неумело нажал пару раз на клавиатуру, хорошо еще лупу не стал доставать как Бастрыкин.

Смотрелось это "электронное голосование президента" так, как будто пещерный человек на машине времени попал в информационную эпоху.

Стало понятно, зачем он в бункер опять залез накануне выборов - чтобы не приходить на избирательный участок. Там пришлось бы, как-то общаться хоть и с специально отобранными, но живыми людьми. А он патологически боится заразиться ковидом. Да и разные враги-иноагенты как бы на участок не просочились. В бункерной пещере спокойней.

Путин воспользовался случаем, чтобы сделать рекламу электронному голосованию, которое, как уже понятно, на этих выборах станет одним из источников массовых фальсификаций (непрозрачно и полностью манипулируемо властью). Пещерные люди научились подделывать и использовать в своих шкурных интересах даже самые передовые технологии.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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