Выборы в Бундестаг: кто заменит Меркель на посту канцлера? 18.09.2021, 15:40

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На пост претендуют три фаворита.

В следующее воскресенье, 26 сентября, в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по результатам которых станет понятна конфигурация коалиции и кандидатура главы правительства, пишет «Апостроф».

На пост федерального канцлера претендуют три фаворита: Армин Лашет от правящей партии ХДС/ХСС, Олаф Шольц от СДПГ и Анналена Бербок от "Союз 90/Зеленые".

Социологи отдают первое место социал-демократам (25-26% поддержки), на втором месте ХДС/ХСС (21-20%), на третьем – "Союз 90/Зеленые" (15-16%), на четвертом – Свободная демократическая партия (13-14%), у правых популистов из "Альтернативы для Германии" 10-11% электоральной поддержки, а замыкают рейтинг левые популисты "Die Linke" с 6-7%.

Такая поливариантность вписывается в картинку переходного периода после завершения эпохи Ангелы Меркель и доминирования в Германии христианских демократов, рассказал политолог-международник Виктор Савенок.

"Вариантов для формирования коалиций в таких условиях очень много. Арифметически набирается большинство и для продолжения нынешнего состава, то есть "большой коалиции" СДПГ и ХДС. Правда, теперь доминировать будут социал-демократы. Также необходимое количество голосов есть и для того, чтобы сформировать коалицию и без социал-демократов с участием "Зеленых", Христианских демократов и Свободной демократической партии. Кроме того, набираются голоса и для формирования "светофорной коалиции" из социал-демократов, свободных демократов и "Зеленых". Есть также возможность набрать голоса для "красно-красно-зеленой" коалиции, то есть социал-демократов, "Зеленых" и партии Левых", - говорит эксперт.

Многолетнее первенство ХДС/ХСС находится под большим знаком вопроса. В немецкие политические игрища были вовлечены даже украинские политики. Так, еще 24 мая, в момент подъема рейтингов партии "Союз 90/Зеленые", президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем этой партии Робертом Хабеком, в ходе которой обратил внимание на положительную динамику электоральной поддержки партии избирателями, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество со всеми политическими силами Германии, в частности с партией "Зеленых".

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