«$121 ушел на топливо»: как минчане неделю ездили по Беларуси в доме на колесах 18.09.2021, 16:21

Иллюстрационное фото

Семья проделала путь в 1320 километров.

Выездной туризм в пандемию испытывает путешественников на прочность. И поэтому многие решают не рисковать днями долгожданного отпуска, выбирая путь наименьшего сопротивления - путешествия внутри страны. Так решила и улыбчивая пара минчан, которых корреспондент kp.by Надежда Бутович случайно встретила в одном из популярных туристических мест Ляховичского района. Оказалось, Лена и Леша проделали путь длиною в 1320 километров по Беларуси на кемпере всего за 5 дней. Рассказываем, как им это удалось и сколько стоило?

С нынешней ковидной ситуацией многие понимают, что отдохнуть можно и в Беларуси, а еще с удивлением осознают, что знают о родной стране не так уж и много. Также подумали менеджер по продажам Алексей и тестировщик в IT Елена. Поэтому неделю отпуска решили провести в Беларуси. Но сентябрь не лучшее время для палаток, санаторный или гостиничный отдых молодым людям не интересен, и они решили впервые взять в аренду кемпер.

- Мы путешествуем с кемпером уже пять дней. Выехали в понедельник, 6 сентября, поехали сначала на Голубые озера за Вилейкой, потом - в сторону Лиды, Гервят, затем в Гродно и уже оттуда направились в Пинск. В последний день из Пинска поехали в Коссово, а сейчас еще решили заехать сюда, во Флерьяново под Ляховичами, - рассказывает о маршруте Леша.

Здесь во Флерьяново произошла наша случайная встреча. Молодые люди проехали к этому моменту около 1200 километров по Беларуси. И их путешествие почти завершено: из Ляховичей они едут к друзьям в Снов, а затем и домой - в Минск. Какие впечатления?

- Кемпер взяли в аренду в первый раз, так сказать попробовать, что это такое. Потому что с палатками ходили, но уже осень и для палаток холодновато. А вот кемпер - идеально, здесь есть все удобства: и спальное место, и отопитель газовый, туалет и кухня - все что нужно для комфортного проживания. Ночевали, конечно же, в кемпере, в первые пару ночей включали отопитель. А потом с погодой повезло, днем под +26 градусов, и ночью уже не топили - тепло и так! - пояснили путешественники.

А сколько стоит в Беларуси отдохнуть в арендном «доме на колесах»? Путешествие, поясняют минчане, не из дешевых. И все зависит от «возраста» кемпера, чем моложе и навороченнее, тем выше цена проката.

- Кемпер, на котором мы сейчас путешествуем, относительно старый - 1986-го года. Стоит он 60 рублей в сутки за аренду в первые три дня, а далее уже по 40 рублей за каждые последующие сутки. В общем, мы заплатили 260 рублей за 5 дней, - подсчитывает Алексей. - Не сказать, чтобы дешево, но это один из самых дешевых и приемлемых вариантов для нас, что нашлись. Потому что есть кемперы и по 120 рублей в сутки: новые, в которых уже просто хоромы и есть все - даже душ!

Заходим в кемпер путешественников - на двери предусмотрительно висят пушистые шторки-кисея: «От комаров», - поясняют ребята. Внутри кемпера просторно и вполне комфортно, а еще - теплее чем на улице, что чувствуется. Слева от входа - небольшой пятачок для кухни, за дверцей - туалет. Есть пару шкафчиков. Основная часть кемпера внутри отдана под стол и диванчик полукругом, которые на ночь раскладываются в просторное спальное место. Усаживаемся вокруг стола - места хватает для трех взрослых и поместилось бы еще пару человек, и изучаем карту путешественников, где маркером выделен маршрут.

- Как считаете, Беларусь подходит для путешествия с кемпером?

- Очень подходит! - уверены минчане. - Если учесть еще и то, что мы в принципе не останавливались на кемперовских площадках, а в основном - на берегу озер. Да и вообще, в Беларуси мало обустроенных кемперовских площадок. Они есть в основном по Витебской части Беларуси, в районе Вилейки очень много - это мы видели на сайтах. Но мы решили отдыхать и ночевать в живописных местах: выезжали на какие-то озера, на пляжи. В кемпере все автономно и он это позволяет.

Еще одна статья расходов - это еда в путешествии. Здесь минчане, говорят, что тоже сильно не потратились. Из других поездок оставался запас тушенок и макарон - готовили в кемпере. Но пару раз сходили в кафе, и в магазин за покупками по мелочам.

Путешествие с кемпером ребята также считают безопасным занятием. Диких животных они не опасались, думали не встретить бы каких-нибудь «местных авторитетов» среди жителей, но и тут никто не досаждал. Родные так же не переживали за ребят: просили только фотоотчеты из путешествия и созвон хотя бы раз в день.

- Так что впечатления от путешествия самые приятные! В следующий отпуск снова планируем так ехать, но уже изучать другую часть Беларуси: Могилевщину, Гомельщину… Для нас кемпер - вариант удобнее гостиниц, так как ты так не привязан ко времени заезда и отъезда, останавливаешься в любом месте и наслаждаешься. Мы еще брали с собой велосипеды, так что с удовольствием катались. Для тех, кто решится в такое путешествие впервые маленький совет - поезжайте на север страны, где озера. Это самый беспроигрышный вариант! Озера прекрасны в любое время, плюс берега обустраивают есть много беседок, мостков, причалов. Кроме того, возле озер всегда будут проторены и наезжены какие-то дорожки, и стать с кемпером будет легче. Еще на Витебщине много лесов - это тоже плюс: станешь с кемпером в теньке и не будет жарко, - уверены Лена и Леша.

СЧИТАЛКА

Аренда кемпера: 260 рублей 5 дней.

Еда: брали с собой тушенки и макароны из прошлых путешествий и готовили, магазины по желанию.

Топливо: с кемпером машина съедала около 12 литров на 100 километров. В путешествии длинной в 1320 км ушло чуть более 300 рублей на топливо.

Музеи и кафе: траты вышли минимальными - около 50 рублей.

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