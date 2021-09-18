Медики назвали одно из самых мощных противовоспалительных средств в природе 18.09.2021, 16:59

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Специалисты процитировали несколько международных исследований.

Куркумин, активный ингредиент специи куркумы. После приема куркумина в течение восьми недель, у людей с метаболическим синдромом снизился уровень воспаления и уровень сахара в крови, пишет healthinfo.ua.

Метаболический синдром – это термин для описания целого ряда симптомов, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта и других хронических заболеваний. К этим симптомам относятся жир на талии, высокое артериальное давление, высокий уровень сахара в крови, низкий уровень ЛПВП холестерина, а также высокий уровень триглицеридов. Хотя, на первый взгляд, между этими симптомами нет ничего общего.

Куркумин против воспаления

Тем не менее, есть кое-что, что их всех объединяет, как объединяет оно метаболический синдром и связанные с ним сердечные заболевания... и это – воспаление. Хроническое воспаление связано с метаболическим синдромом, как отмечают исследователи в одном журнале:

«Очевидно, что воспалительное состояние, связанное с ожирением и избыточной массой тела, играет важную роль в этиологии метаболического синдрома и в значительной степени способствует развитию соответствующих патологических результатов».

Логично, что куркумин - одно из самых мощных противовоспалительных средств в природе - также поможет снизить воспаление у людей с таким расстройством.

Исследователи включили 117 человек с диагнозом «метаболический синдром» в исследование, посвященное изучению влияния куркумина на воспаление. Куркумин – это действующее вещество куркумы, специи карри желтого цвета. Одна половина участников принимала один грамм порошка куркумина ежедневно в течение восьми недель, в то время как другая половина получала таблетки плацебо.

В конце исследования, у участников, которые получали куркумин, в крови были отмечены более низкие уровни трех маркеров воспаления, включая С-реактивный белок (СРБ), а также снижения уровня сахара в крови натощак и гемоглобина A1c (показатель долгосрочного уровня сахара в крови).

Для сравнения, по истечению восьми недель у участников из группы плацебо были отмечены более высокий уровень сахара в крови и увеличение воспаления. По итогам оценки восьми предыдущих исследований, также было подтверждено, что куркумин приводит к снижению уровня СРБ.

Они пришли к выводу, что краткосрочный прием добавок с биодоступным куркумином существенно улучшает окислительный и воспалительный статус у людей с метаболическим синдромом и может считаться «натуральным, безопасным и эффективным средством, понижающим СРБ».

Куркумин: свыше 150 терапевтических свойств

Исследователи ранее изучали потенциальную роль куркумина при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и повреждениях при инсульте. Он может также способствовать укреплению здоровья мозга в целом, благодаря своим мощным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам - тем же, которые являются перспективными при метаболическом синдроме.

Куркумин проявляет более 150 потенциально терапевтических эффектов, в том числе, обладает мощными противораковыми свойствами. Куркумин также способен пересекать гематоэнцефалический барьер – это одна из причин, по которой он считается перспективным нейропротекторным средством при широком диапазоне неврологических расстройств.

Одним из путей, которым достигается такой эффект, является, как и у витамина D, модулирование большого количества генов. Предыдущие исследования также показали, что куркумин действует, проникая в мембрану клеток, изменяя ее физические свойства и упорядочивая ее.

Что касается его противовоспалительных свойств, куркумин может подавлять как активность, так и синтез циклооксигеназы-2 (COX2) и 5-липоксигеназы (5-LOX), а также других ферментов, вовлеченных в процесс воспаления.

Исследование 2006 г. также установило, что экстракт куркумы, состоящий из куркуминоидов (куркумин – это наиболее изученный куркуминоид), блокирует воспалительные процессы, эффективно предотвращая активацию белка, который вызывает отек и боль.

Куркума вполне может быть одной из самых полезных трав на планете, а в Индии ее часто называют «специей жизни». Куркумин в куркуме обладает способностью модулировать активность и экспрессию генов, как уничтожая раковые клетки, так и содействуя работе здоровых клеток.

Он также поддерживает анти-ангиогенез, то есть помогает предотвратить развитие дополнительного кровоснабжения, необходимого для роста раковых клеток. Куркумин, оказывается, является универсально полезным практически при любом виде рака.

Исследование, опубликованное в «Отчете о натуральных продуктах» за 2011 год, еще более проясняет, почему куркумин полезен при целом ряде состояний, которые составляют метаболический синдром, описывая лечебное применение куркумина при широком спектре заболеваний, в том числе:

Заболевания легких и печени

Неврологические заболевания

Болезни обмена веществ

Аутоиммунные заболевания

Сердечно-сосудистые заболевания

Воспалительные заболевания

Подчеркнем, что перед приемом любых средств и препаратов следует проконсультироваться с врачом!

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