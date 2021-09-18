Как Кремль выкачивает ресурсы из оккупированного Крыма 18.09.2021, 17:10

Украинские геологи отмечают, что Крым очень богат природными ископаемыми.

Сотни карьеров и уничтоженные природные ландшафты. Токсичный песок для трассы Таврида и Керченского моста, а щебень из заповедников и из горных районов. Таковы последствия российского хозяйствования и выкачивания природных ресурсов полуострова, пишет сайт sprotyv.info.

Украинские геологи отмечают, что Крым очень богат природными ископаемыми. Например, от общих запасов Украины на этой территории находится около 50% флюсового известняка, 30% железной руды и 25% соды. Также полуостров богат залежами брома и калийной соли.

В исследовании ОО Крым SOS «Окружающая среда Крыма: изменения и потери за время оккупации» специалисты на спутниковых снимках заметили нелегальные шахты, так называемые «копанки». Их главное отличие в том, что эти шахты не имеют терриконов.

«Мы нашли такие случаи на Керченском полуострове. Их не было до оккупации. Таким образом песок не добывают, а угля там нет. Это делают люди, умеющие работать на нелегальных шахтах. Я думаю они нашли какие-то реально ценные полезные ископаемые, которые стоят такой шахтной добычи», ‒ отметил председатель правления, соучредитель природоохранной группы UNCG Алексей Василюк.

До 2014 года фактически весь крымский горный массив входил в природно-заповедный фонд Украины. С приходом России заповедники и заказники превратились в ресурс стройматериалов ‒ щебня и песка, который добывают с помощью динамита и экскаваторов. Теперь, по информации природоохранной группы UNCG, на полуострове функционирует около 260 карьеров.

Настоящий карьерный бум начался со строительством Керченского моста, а затем и трассы «Таврида». Кстати, даже по российским законам, этот проект не прошел бы по эконормам. Поэтому Госдума России приняла закон, которым разрешила строительство фактически без экологической экспертизы.

«Отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объекта инфраструктуры не является препятствием для принятия решения о предоставлении водного объекта или его части, находящихся в федеральной собственности, в пользование для строительства, реконструкции объекта инфраструктуры», ‒ говорится в одном из пунктов Федерального закон России от 13 июля 2015 г. N 221-ФЗ.

Украинскому Национальному центру управления и испытаний космических средств удалось зафиксировать ряд экологических нарушений и вновь созданных карьеров. Так в урочище «Артезиан», рядом с населенными пунктами Белинское и Золотое, в 2018 году посреди поля начали добывать песок.

А с Бакальской косой, как говорят экологи, вообще случилось непоправимое. При российской власти в Крыму целый географический объект ‒ исчез. То, что Бакальскую косу уничтожили рукотворно, признают даже подконтрольные России журналисты и чиновники. По данным UNCG, в мае 2017 года прямо на косе здесь добывали песок одновременно четыре судна.

«Это же курорт национального значения. В Крыму прекрасные ландшафты, люди туда ехали просто полюбоваться видами, а теперь оказывается, что эти виды ‒ это всего лишь щебень и песок. Их взрывают, и в зависимости от того, что взорвали ‒ добывают щебень или же выгребают песок», ‒ пояснил председатель правления, соучредитель природоохранной группы UNCG Алексей Василюк.

Вблизи Керчи экологи заметили, что спецтехника добывает песок из накопителя для промышленных отходов. Их во времена СССР захоронили на территории Керченского железорудного комбината. Этот песок затем использовали для строительства трассы «Таврида» и подъездных путей к Керченскому мосту.

Подконтрольные Кремлю крымские чиновники еще с 2015 года рассматривали Крым как сырьевую базу стройматериалов. Поэтому такие нарушения фактически не вызывают реакции у местных властей, говорят эксперты.

«В перспективах развития Крыма определено, что Крым должен быть самодостаточным регионом», ‒ говорил пророссийским журналистам в 2015 году подконтрольный Кремлю экс-министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

«Общая задача, перед всеми ‒ это выполнение федеральных программ. И одно из приоритетных направлений ‒ это максимальное использование местных сырьевых ресурсов», ‒ тогда же подтвердил слова Геннадия Нараева подконтрольный кремлю начальник управления недропользования Крыма Александр Хлебников.

По подсчетам экспертов, из бывшего химического могильника уже вывезли около миллиона кубометров токсичного песка. И хотя из-за огласки шлам вроде бы копать прекратили, но по данным экологов, добычу все же не остановили, а лишь изменили технологию: ядовитый песок начали выгребать из воды, а не копать из вала, как было до этого.

«Там идет примерно такая структура: барьерный водяной канал, затем вал, а затем некий ров. И вот этот ров резко начал расширяться, где-то в четыре раза. Мы заметили, что снова начала работать техника и начали вывозить песок со рва. А теперь все отобранные оттуда токсины пойдут в землю. Выходит, что вдоль Крыма теперь не просто какая-то дорога «Таврида», а дорога из токсичных отходов», ‒ отметил председатель правления, соучредитель природоохранной группы UNCG Алексей Василюк.

До 2014 года Украина контролировала 137 тысяч квадратных километров акватории Черного и Азовского морей. Эту территорию называют исключительной экономической зоной. И в этих пределах именно Украина имеет право на исследование и добычу полезных ископаемых. Из-за аннексии и российского контроля эта площадь уменьшилась втрое.

«До 12 морских миль ‒ это территориальное море, на территориальное море распространяется государственный суверенитет. Затем от исходных линий и до 200 миль, в сторону моря, отсчитывается исключительная морская экономическая зона», ‒ пояснил в интервью Крым.Реалии директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко.

Недра украинских акваторий исследованы на 4-5%. И, даже только по этим данным, в исключительной экономической зоне Украины находится около двух триллионов кубометров газа. Примерно столько Украина использует в течение 50 лет.

«Те запасы и перспективные ресурсы, которые может принести нам шельф Черного и Азовского морей, полностью удовлетворяют наши потребности. И Украина из нетто-импортера может стать нетто-экспортером природного газа», ‒ заявил в комментарии заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины (2020-2021) Роман Сарамага.

В 2013 году Украина для иностранных компаний выдала разрешение на добычу нефти в Черном море. Соглашение предусматривало работы до 2063 года и инвестиции в 4 миллиарда долларов.

«Если мы говорим о месторождении «Субботино», то соглашение было подписано о разделе продукции с компанией ENI, итальянской компанией. Также были и другие участники. Соглашение как раз предусматривало разработку первого нефтяного месторождения на шельфе Черного моря. Но в связи с известными причинами, аннексией Крыма ‒ этот проект остановился», ‒ отметил для Крым.Реалии заместитель Председателя Государственной службы геологии и недр Украины (2020-2021) Роман Сарамага.

Также в 2013-м году министерство энергетики и компании Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, OMV Petrom подписали договор о заключении соглашения о разделе углеводородов на участке Скифский. Из-за аннексии ‒ инвестиции тоже заморозили.

«По общим цифрами, по официальным данным, убытки от потерь по недрам в Крыму и на шельфе Черного моря составляют около 50 миллиардов долларов. Однако, по моему мнению, эти цифры занижены», ‒ пояснил заместитель Председателя Государственной службы геологии и недр Украины (2020-2021) Роман Сарамага.

Не контролирует Украины и выкачку газа на скважинах Черноморнефтегаза, которые захватила Россия. А это около двух миллиардов кубометров газа в год. Эксперты отмечают, что добычу Россия проводит варварски, и через 5-10 лет эти месторождения могут быть заводнены и не пригодны к дальнейшей эксплуатации.

«После возвращения Крыма Украине, люди из-за оккупации покинувшие Крым, уже свой Крым не узнают. Поведение России четко дает понять, что она рассчитывает на временную оккупацию. Она не рассчитывает быть в Крыму всегда. Она пытается его истощить и вычерпать в нем все, как будто она уйдет из него завтра», ‒ рассказал Крым.Реалии председатель правления, соучредитель природоохранной группы UNCG Алексей Василюк.

В июле этого года правительство Украины подписало меморандум с ЕС о стратегическом сотрудничестве в сырьевой отрасли. В частности, один из пунктов предусматривает, что Украина с помощью системы «Copernicus» должна ввести космический мониторинг недропользования. Эту систему планируют применить для наблюдения и над Крымом. Чтобы точно знать, какую добычу ведет и какой ущерб наносит Россия полуострову. Проект должны реализовать в течение двух-трех лет.

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