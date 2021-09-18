Готовясь к стачке белорусы запасаются продуктами и для домашних питомцев 2 18.09.2021, 17:46

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Люди настроены решительно.

Белорусы поддерживают национальную стачку и забастовку. Рабочие многих предприятий принимают участие во флешмобе «#Стачке_быть».

Белорусы не только готовят запасы для себя, но и для домашних питомцев и это правильно, пишет телеграм-канал «БОР».

Напоминаем, что с помощью приложения «Крама» вы можете закупиться продуктами так, чтобы не финансировать провластные компании. Кроме того, не забывайте и о том, что сейчас грибной сезон в разгаре.

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