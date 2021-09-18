Семья пенсионеров из Забайкалья потребовала от Путина лишить их пенсии 2 18.09.2021, 17:55

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Анатолий и Людмила Вертипраховы решили дать отпор системе.

Забайкальские пенсионеры заявили, что отказываются от пенсии в знак протеста против действующей власти РФ. По мнению Анатолия и Людмилы Вертипраховых, исполнительная, законодательная и судебная власти в России работают не на пользу ее граждан, а против них. Почему жизнь в отдаленном забайкальском поселке пенсионеры называют тихим ужасом и по какой причине они решили не ходить на выборы – в материале Сибирь.Реалии.

Пенсионеры Анатолий и Людмила Вертипраховы из поселка Ясная в Оловяннинском районе Забайкальского края на прошлой неделе письменно обратились к Путину через его приемную с просьбой лишить их пенсии специальным указом. "Господин президент! Просим издать Указ о лишении нас пенсионного обеспечения, так как надоело платить со своей нищенской пенсии (по решению незаконных судебных разбирательств) всяким хапугам и ворам на золотые унитазы", – написали пенсионеры в своем обращении. Кроме того, Вертипраховы отказались участвовать в ближайших выборах из-за "недоверия к институтам российской исполнительной, законодательной и судебной власти".

"Довожу до вашего сведения о том, что ввиду многолетнего тотального обмана со стороны правительства края, прокуратуры Забайкальского края, администрации муниципального района "Оловяннинский", администрации с/п "Яснинское", судей краевого суда, судей Оловяннинского районного суда, мирового Оловяннинского судебного района в связи непрекращающегося роста цен на продукты, на товары первой необходимости, цен на ГСМ, отсутствие ремонта жилфонда поселка Ясная, ввиду полного недоверия президенту и правительству Российской Федерации, депутатам Государственной думы, отказываемся от выборов в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Можем документально доказать на любом уровне обманы всех перечисленных структур", – заявили Вертипраховы.

Четыре года назад Анатолий Вертипрахов уже обращался к Владимиру Путину с просьбой вырыть ему могилу и купить гроб, так как на продукты и лекарства его пенсии не хватает. Ответ ему не пришел. "На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник", – заявил пенсионер после того, как приставы целиком списали его пенсию из-за его отказа платить по коммунальным счетам компании, которая, по его мнению, незаконно стала управлять домами, ранее принадлежавшими Минобороны, а ныне переданными на баланс муниципалитета. Позже прокуратура подтвердила незаконность списания, и часть денег вернули. Тем не менее, у Вертипраховых продолжили списывать половину пенсии, размер которой и так ниже прожиточного минимума (8,5 тысяч рублей).

Анатолий Вертипрахов 40 лет отработал в сфере ЖКХ и последние семь лет пытается вместе с другими пенсионерами из инициативной группы навести порядок в коммунальном хозяйстве и в расходовании поселкового бюджета.

"Нарушения есть, но денег их устранить нет"

– Дело в том, что я уже лет семь борюсь с коммунальщиками. С моей пенсии и с пенсии жены незаконно выдирают по 50% за коммунальные услуги и за техобслуживание дома, которое на самом деле не ведется. Я в Забайкалье живу уже восемь лет – ни разу за это время ремонта в доме не было. Соседи говорят, капремонта вообще никогда и не было.

Я и другие пенсионеры пытаемся доказать в судах, что это незаконно – передать частной фирме коммунальное обслуживание жилой недвижимости без акта передачи, без тендера. Деньги собирает некое ООО "Багульник". У них даже нет документа, который бы подтвердил передачу имущества от муниципалитета. Покажите мне, пожалуйста, акт передачи домов! Нет таких актов! Это подтверждают в своих ответах и администрация, и сам Багульник, и прокуратура. Но деньги с нас продолжают брать! – говорит Вертипрахов.

Глава села Ясная Роман Гурулёв необходимость работать с ООО "Багульник" объясняет тем, что сначала у муниципалитета не было денег, чтобы провести конкурс по выбору УК, а сейчас – нет желающих в нем участвовать.

– До 2018 года мы не могли сделать техдокументацию для конкурса, так как не было денег. А в мае провели, наконец, конкурс, но на него никто не заявился. Поэтому мы продлили контракт с компанией. Скоро сделаем вторую попытку, но сейчас есть проблемы из-за выборов. Выборы закончатся и организуем, – сообщил глава села.

На вопрос об актах передачи Гурулев сообщил редакции, что комментировать отказывается – нужен официальный запрос. На момент публикации на редакционный запрос ответ не получен.

По словам Вертипрахова, о конкурсе по выбору управляющей компании, который должен был открытым, никто из жителей села не знал.

– Нам, жителям, вообще никто ничего не сообщает, не показывают документы, если специально запрос не сделаешь. Я пишу главе нашего поселения: "Пожалуйста, предоставьте мне акты приема-передачи нашего муниципального имущества ООО "Багульник". Он отвечает: "Таких актов нет, потому что мы не передавали". Пишу заявление депутатам нынешним: "Вы передавали или нет это имущество?" –"Нет, не передавали". Пишу третьему созыву, предыдущим депутатам: "Выносили решение о передаче этих домов?" – "Нет, таких решений у нас не было". Еще есть ответ от главы Оловяннинского района о том, что тарифы за техобслуживание жилья не принимались. То есть оснований, по которым с нас можно было бы деньги – их вообще нет (при этом ООО "Багульник" за время работы успел трижды повысить суммы в платежках). А суд все равно отказывает нам в иске.

Более того, судья позволяет оскорблять меня в зале заседания, хамит. На последнем заседании она, когда не смогла привести законных доводов, психанула так, что крикнула: "Закрой рот!". Это судья, и кому – старику 76-летнему! И добавляет, мол, что ты воду мутишь, все так живут, никто не возмущается. Но, во-первых, не все! Сейчас есть еще несколько человек, возмущенных ситуацией – мы объединились в инициативную группу, подаем жалобы, иски. Во-вторых, большая часть местных просто не в курсе, что их нагло обирают. Ведь что мы получаем на выходе: ремонт годами не делают, по домам бегают крысы размером с кошку, крыши текут (только на трех домах крышу залатали кусками, остальные – вообще не тронули), в подъездах – ни одной лампочки. При этом три года назад суд принял решение сделать нашему дому капитальный ремонт. С тех пор – ничего: крыша в трещинах, как бежала, так и бежит, все трубы ржавые, в подвале задвижки белого цвета из-за отложения солей, а сами подвалы зимой заполнены водой, нечистотами.

С коммунальными услугами ситуация такая же кошмарная – ЗабТЭК, у которого также отсутствует акт на прием муниципального имущества, подает нам в краны в качестве горячей воды не воду из водопровода, как положено, а техническую воду из системы теплоснабжения, прямиком из котельной. Я всю жизнь проработал в ЖКХ, я знаю, какие там нормы – она же буквально ядовитая, а течет у нас прямо из теплопровода как питьевая! Меня уже экзема появилась от этой воды. Есть заключение, что так делать нельзя категорически, а им наплевать.

Как думаете, что мне отвечает в письме директор службы ЗабТЭКа? "Мы являемся ресурсоснабжающей организацией, наша зона ответственности заканчивается на внешней стене вашего дома". Я им говорю: "На каком основании тогда вы берете с меня деньги, у меня-то квартира начинается после внутренней стены?". У меня два соседа умерло от рака, а их это не касается.

Очень надолго (с 15 мая по 15 октября) отключают горячую воду – по этому поводу много заявлений, жалоб. Хотя закон регламентирует, что горячая вода может быть отключена только на 14 дней. ЗабТЭК заявляет, мол, у нас такое котловое оборудование, которое нельзя дольше использовать, оно поломается. Врут все – я-то в этом деле соображаю. Вы можете бабушке, дедушке, которые из деревни приехали, эту лапшу вешать, а мне-то зачем врете? Но к ответственности их привлечь не могу. Прокуратура, силовые структуры – все за них. (Сейчас в Забайкалье ведется расследование о мошенничестве с налогами ЗабТЭК при содействии министра финансов края Марины Кирилловой и экс-министра терразвития края Виктора Паздникова; следствие считает, что министры использовали полномочия для сокрытия руководством ЗабТЭК средств, которые должны были пойти на уплату недоимки по налогам в 60 миллионов рублей, – прим. С.Р.)

– Что в прокуратуре вам ответили на заявление, что услуги не соответствуют нормам?

– "Мы проверили, нарушений нет", – цитирует Вертипрахов прокурора.

По словам другой жительницы Ясной Валентины Малёхиной, они вместе с Вертипраховыми уже больше двадцати раз обращались в прокуратуру, в Горжилинспекцию, но получали одни отписки.

– То есть если даже прокуратура признает нарушение, выносит предписание устранить, дальше выясняется, что это невозможно.

– Почему?

– Например, на заявление о том, что ресурсоснабжающая была чиновниками в нарушение закона назначена, а не выбрана в ходе конкурса – мне приходит объяснение, что в бюджете нет денег на то, чтобы техническую документацию для тендера сделать. Это что вообще за ответ, за объяснение? – возмущается Малёхина, открывая ответ прокуратуры.

Вертипрахов подтверждает: "У меня 6 или 7 отписок только от правительства края. Чиновники обещают: "Мы на ваш адрес отправляем комиссию во главе с первым заместителем губернатора!". Комиссию эту в итоге в нашем бывшем военном поселке на 7 тысяч человек (это официально, на самом деле треть точно уже уехала) ни разу не видели".

Прокурор пишет смешные ответы

Поселок Ясная был основан в 1904 году во время русско-японской войны как разъезд на Кайдаловской ветви Забайкальской железной дороги. До 1994 года Ясная имел статус закрытого военного поселка, до 1992 года там дислоцировался ракетный гарнизон, сейчас сокращенный. С конца 90-х гг. большинство объектов инфраструктуры и жилые дома для военных, в том числе новостройки и свежеотремонтированные, стояли, по словам яснинцев, брошенными. Только в 2010-х гг. после многочисленных предписаний прокуратуры и судов (решения есть в распоряжении редакции) местные муниципалитеты были вынуждены принять их на баланс. Тогда чиновники начали дома просто сносить.

– Написал в прокуратуру, что дома сносят незаконно. Новые практически. Вместо того, чтобы переселить из аварийных или требующих ремонта. А прокуратура пишет: "Указанные дома будут снесены ввиду того, что они мешали другим домам", – говорит Анатолий Вертипрахов. – Я хохотал. Часть домов стояли там с 1950 года, именно вокруг них строили военный городок. То есть все это время они не мешали, а в позапрошлом году помешали. Это смех.

Они врут, врут и врут. И правду слышать или смотреть на нее не хотят. Зампрокурора был недавно в Ясной, моя приятельница Малёхина, с которой мы вместе боремся с этим произволом, говорит ему: "Пойдемте в подвал, посмотрите, какой он у нас – в воде, нечистотах и с крысами". Он отказался идти. "Хорошо, тогда пойдемте, посмотрим дом, который развалили" – "Нет". На этот дом, кстати, в 2019 году истратили около двух миллионов бюджетных денег, на восстановление крыши. А через полгода дом разобрали. И хоть бы одного взяли за одно место! Бесполезно.

Уже разобрали таким же образом две пятиэтажки, одну стоквартирную новостройку, еще 60-квартирную. Еще два дома расселили, они ждут очереди на снос. Хотя дома-то новые. Но вы бы посмотрели, что они с этими домами сотворили: двери все вытащили, окна вытащили, остались одни коробки. А документов про снос дома – как не было, так и нет. Нет, они не были признаны ветхим и аварийным, им наплевать на необходимость решения спецкомиссии. Хотя постановление же есть, №47: там сказано ясно, что заключение о том, что дом ветхий или аварийный, имеет право сделать только специальная комиссия.

– Жильцам этих домов квартиры дали?

– Конечно, но сначала население измучили от и до, предлагая им такие варианты – волосы дыбом.

Казармы, клуб, все разворовали. Штаб дивизии был – только евроремонт сделали – все разобрали, разбили, поснимали.

Повальное разграбление военного городка началось, когда я уже вернулся в родное Забайкалье в 2013 году. Полы все повыдирали, доску, ДСП – все утащили. Мы писали много жалоб, что площадки ракетной дивизии разворованы, что ущерб миллиардный. Прокуратура – ноль внимания. Лично к зампрокурора Тюрочкину обращались: "На каком основании грабят военный городок?" – "Какой военный городок? Чье это имущество? Смотрите, все имущество Министерства обороны передали администрации сельского поселения Ясная. Можно сказать, человек шел, потерял кошелек, а другой нашел. Ну, и что теперь? Он ему отдаст кошелек, что ли?". Во-первых, он сравнил имущество военное с потерянным кошельком. Во-вторых, подтвердил, что чиновники следить за этим "кошельком" не обязаны.

– Остальным ясненцам действительно все равно?

– В подавляющем большинстве. Подхожу я, допустим, к Марии Ивановне: "Мария Ивановна, ты жаловалась на крышу. Давай напишем заявление в прокуратуру". Она: "Ой, вы знаете, у меня же невестка в "Багульнике" работает. Я напишу – она сразу с работы вылетит". Или другие говорят: "А смысл? С ними связываться без толку". Они уже не верят никому. Знают, что это бесполезно.

Городок очень грязный, загажен. Речку загадили. Везде мусор. Короче, тихий ужас.

– А что насчет инфраструктуры? Больница, магазины, почта?

– Магазины есть, почта есть. Больница есть. Врачей, правда, нет. Больница шикарная трехэтажная, недавно построили. Хотя была же рядом уже хорошая больница: двухэтажная, но ее закрыли, и в конце концов разграбили – окна выбили, двери выбили. Мы написали заявление в полицию, в прокуратуру – ноль результатов.

Котельная мазутная тоже была полностью укомплектована. Нет, зачем-то построили котельную на угле, якобы дешевле. А мы как раз накануне перехода с мазута на уголь ходили с товарищами посмотреть (позвали как знатока, я работал директором ЖКХ, было в ведомстве шесть котельных, поэтому я и знаю, как нужно обслуживать дома и прочее) "старую" котельную: все котлы, насосы на месте. И что вы думаете, в течение года и ее разграбили: сейчас там ни одного котла, ни одного насоса. И никто не знает, куда оно все делось. Обращались в прокуратуру, обращались в милицию – говорят: "Оборудования и не было".

Был бы помоложе хотя бы лет на пять, может быть, сам бы все это воровство раскрутил – нашел бы им этих расхитителей. Сейчас начал в последнее время часто болеть, головные боли. Но по искам – до конца буду. Меня ничего не остановит, я сказал им. Сейчас еще раз отправлю в Верховный суд. Если ВС не разберется, тогда пойду до Европейского. Отправлю все документы в комитет по правам человека ООН.

Конечно, бывает, что после очередного суда, отписки – руки на время опускаются. Тогда и приходится делать что-то вроде обращения к Путину с просьбой прислать гроб. Нет, ответа я от него так и не получил. Но через несколько месяцев приставы половину пенсии все же вернули, снимают теперь только у жены. Мне все равно, что именно на них повлияло. Но снимают-то все равно незаконно! И на оставшуюся половину, конечно, тоже прожить трудно, нам дети помогают.

"Кандидатов нет"

– На выборы, правда, не пойдете? Даже в Госдуму?

– Я же сказал, что не могу голосовать за власть, которая нас тотально много лет обманывает и ничего не делает. А реально независимых от власти кандидатов, клянусь, у нас нет. Я имею в виду ни на местных выборах (районных депутатов избираем), ни в Госдуму. КПРФ – очень слабенькая оппозиция.

На районных был один, вроде, толковый парень, электрик, самовыдвиженцем шел. Сняли. За кого идти голосовать-то? За тех же, кто организовал нам такую старость, в которой не добьешься соблюдения закона?

– Ваши односельчане так же думают?

– Конечно, большая часть. Остальным по 10 тысяч дали, и они вообще на выборы не пойдут, не переубедишь. Я им говорю: "Слушайте, я тоже не против, что вы эти 10 тысяч получите. Но поймите, 10 тысяч вы взяли, а сколько потеряли за это время? Давайте разберемся, что именно. Скажу по себе: я в свое время работал хорошо, в 36 лет с появлением детей получил третью квартиру, ездил по профсоюзным путевкам два раза в год. Сейчас ваши дети где живут? С вами или квартиры снимают. Они деньги копят, но купить жилье не могут, потому что у них нормальной зарплаты нет. Эти 10 тысяч, по-вашему, достойная компенсация за утраченное?

Продукты дорожают ежедневно. Сейчас вот за хлеб по два рубля накинули. Бензин опять подорожал: солярка 60 рублей, бензин 52 рубля.

Вас бьют по одной щеке, вы подставляете вторую!".

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