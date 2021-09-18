Какой будет погода в воскресенье 2 18.09.2021, 18:01

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Прогноз синоптиков на ближайшие два дня.

19 сентября сохранится влияние активной системы атмосферных фронтов. Преобладание облачной погоды, пишет сайт pogoda.by.

Временами пройдут дожди, ночью в отдельных районах республики сильные дожди. Ветер восточный, северо-восточный порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, по юго-востоку страны до +11°С; днем +5..+12°С, в юго-восточных районах местами до +15°С.

Установится холодная погода.

20 сентября скажется влияние холодной неустойчивой воздушной массы арктического происхождения. Преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +5..+12°С.

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