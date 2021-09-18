Герасименя: Эта осень будет очень интересная и переменная 1 18.09.2021, 18:21

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Глава БФСС заявила о присоединении к забастовочному движению.

Легендарная белорусская пловчиха, глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в новом выпуске на Youtube-канале «ЧестнОК» рассказала о присоединении БФСС к забастовочному движению, пишет «Трибуна».

«Мы присоединились ко всем объединениям, в частности к «Белорусскому объединению рабочих», которое призывает к общенациональной забастовке, мы абсолютно согласны со всеми их требованиями. В общем-то забастовка была нужна еще год назад, и наверное если бы это произошло, то возможно все бы закончилось еще год назад.

Никогда никто не заставляет кого-либо принимать участие в записи, мы всегда спрашиваем кто солидарен, кто хочет и у кого есть возможность и время.

Спортсмены, которые призывают к забастовке, бастовали еще с прошлого года, отказавшись выступать за сборную Беларуси, до тех пор пока Лукашенко не уйдет.

Я не приверженец того, чтобы осуждать людей, которые придерживаются позиции «спорт вне политики» и продолжают посещать спортивные мероприятия. Такие люди – приспособленцы, они всегда найдут к кому подстроится, независимо от того какая власть будет, потом они будут громче всех кричать, что просто следили за ситуацией и не были согласны. У этих людей нет своей позиции, нет цели в жизни, кроме поесть, поспать и погулять. Они не интересны ни для общества, ни для общения, я не знаю как они дальше будут себя проявлять, как будут себя чувствовать в новой Беларуси, ведь она все равно будет.

Эта осень будет очень интересная, пока не могу озвучить, нужно немного времени. Эта осень будет очень переменной, к новому году, я думаю будет много изменений, надеюсь не только у нас, но и в целом в Беларуси. Оставлю небольшую интригу, хотим сделать все красиво и правильно», – сказала Герасименя.

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