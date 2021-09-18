Белорус жестко поставил на место министра Пиневича 8 18.09.2021, 18:29

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Люди возмущены тем, что в стране пропадают импортные лекарства, а те что есть, стоят дороже, чем в соседних странах.

Снова привет министру здравоохранения от медиков. Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал письмо читателя:

«В очередной раз наблюдаю привычное для Беларуси действо, когда чиновник занимается не тем, чем обязан.

На этот раз в этой роли выступает глава Минздрава Дмитрий Пиневич, который так сильно озаботился введенными санкциями, что забыл, министр чего он вообще в Беларуси и что вообще-то страну захлестывает 4-я волна пандемии.

А с другой стороны эти же люди говорят, что санкции «не работают».

Тем не менее, по словам руководителя МЗ:

«Любые экономические санкции, прежде всего, влияют на социально-экономическую политику. Система здравоохранения в этом отношении, наверное, наиболее чувствительна. У нас за последние годы сложилась система высокой доступности медпомощи, наша визитная карточка – это высокие технологии, охрана материнства и детства с наиболее низким показателем младенческой смертности. На это требуются огромные экономические ресурсы, которые направлялись и будут направляться. Новое оборудование и подготовка кадров – это ресурсозатратно»

Спорить с министром я не буду, поэтому просто задам пару вопросов «радетелю» за благополучие населения:

Почему Минздрав «крышует» свои фармакомпании, в результате чего, в стране пропадают импортные лекарства, а те что есть, стоят дороже чем в соседних странах?

Почему в стране не были введены адекватные противоковидные мероприятия и даже не звучало призывов об их введении?

Как так получилось, что в в стране из-за монополизма «Белмедтехники» стоимость медицинской аппаратуры на порядок выше чем в сопредельных странах?

(Задавать вопросы про постоянные поломки аппаратуры и ожидание ремонта по несколько месяцев не стану, уже надоело).

Почему МЗ никак не пытается уменьшить отток специалистов из отрасли, а только способствует ему, приказывая увольнять медиков за нелояльности к действующей власти?

Почему МЗ игнорирует сумасшедшие по своим объемам переработки медиков в нарушении всех норм отечественного законодательства?

Про то, почему МЗ фальсифицирует статистику по COVID-19 я даже не спрашиваю. МЗ давно привык решать медицинские проблемы «идейно правильной статистикой».

Я знаю, что в Минздраве следят за публикациями в «оппозиционных каналах», но ответа я не жду. Отмалчиваться и делать вид, что ничего не происходит вы все уже привыкли.

Вы боитесь гнева своего «патрона» больше всего на свете, поэтому и побежали вещать о том, что санкции вредят простым людям и «давайте их отменяйте». Тут вы правы, отвечать по закону, наверное, не так страшно, да и сидеть в тюрьме, где не пытают, намного комфортнее, чем снискать на свою голову злость «шефа».

Иногда лучше жевать, чем говорить, а в случае наших политиков и чиновников — не иногда, а всегда.

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