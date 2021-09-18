Топ-10 фильмов для просмотра осенним вечером 18.09.2021, 18:50

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Каждый найдет картину для себя.

Осень заставляет задуматься над различными жизненными ситуациями и событиями. И это лучше время для проведения долгих и прохладных вечеров за просмотром кино. Afisha.uz представляет подборку фильмов, которые помогут проникнуться настроением осени, помечтать, послушать хорошую музыку, погрустить или посмеяться.

«Осенняя соната» (1978)

Очевидный выбор, конечно. Но как можно говорить об осенних фильмах без упоминания шедевра Бергмана. «Осенняя соната» изучает различные психологические стороны семейной драмы. Фильм показывает отношения матери, успешной пианистки, и дочери, примерной хозяйки дома и жены. В фильме вы услышите музыку Фредерика Шопена, довольно осенний композитор, не так ли?

«Ностальгия» (1983)

Тарковский — это, безусловно, сложно. Фильм «Ностальгия» — это тоска о прошлом, так часто одолевающая людей осенними вечерами. Никто не смог бы передать это состояние так точно и красиво, как советский кинорежиссер. Фильм рассказывает о русском поэте, Андрее Горчакове, путешествующем по Италии с целью исследования жизни русского композитора 18-го века. Эта история об измученных душах, которые не могут найти своего места в этом мире. Стоит помнить, что Тарковский не рассматривал кино, как «развлечение», но как вид искусства. И данный фильм, с неторопливыми, волнующими кадрами — великое произведение искусства.

«Ханна и ее сестры» (1986)

Трудно представить себе осень без фильмов Вуди Аллена, особенно когда речь идет о переменчивых, как времена года, отношениях. История начинается в день Благодарения и заканчивается год спустя. В течение этого времени героинь ждут любовь, потери, разочарования и остроумный юмор американского постановщика. «Ханна и ее сестры» — идеальное сочетание комедии и драмы, где исследуются кризис среднего возраста, романтический всплеск новых чувств и опасности самообмана. Если весна — это сезон обновления, то осень — определенно, сезон перемен.

«Вам письмо» (1998)

Эта история произошла давно, в конце 20-го века, когда люди еще не ночевали под дверьми магазинов, чтобы купить новый айфон, а гонялись за книгами. Когда электронная почта только начала вытеснять письма, написанные от руки. Когда виртуальное общение только-только запускало щупальца в нашу жизнь. Герои Мэг Райан и Тома Хэнкса заставят вас поверить в неизбежность любви. И загляните в свой почтовый ящик. Может, вам письмо?

«Другие» (2001)

В списке осенних фильмов обязательно должен быть такой, от которого по телу пробегает холодная дрожь. И этот фильм «Другие». Действие происходит на острове Джерси, где вечно серый, осенний день. Главная героиня возвращается на остров, в старый особняк со своими детьми. Дети страдают от редкого заболевания, они не выносят прямого дневного света, из-за чего им приходится жить в кромешной тьме. Это картина об изоляции и о тайнах, которые хранят старые дома. Очень атмосферное кино — напряженное, страшное и запоминающееся.

«Страна садов» (2004)

Режиссер Зак Брафф черпает вдохновение из многочисленных философских картин. Он использует тот же стиль: сумасшедшие пары в скучных жилых кварталах, молодые люди, задающиеся вопросами о жизни, осенние листья и мрачный саундтрек. «Страна садов» — фильм о внутреннем поиске, о взгляде в прошлое и будущее. Естественно, для этого нет лучшего времени, чем осень.

«Больше чем любовь» (2005)

В нашей жизни все не случайно: каждая встреча, каждый человек, возникший на нашем пути. Иногда, по какой-то причине, мы отводим новым знакомым слишком малую роль в нашей жизни, а на деле оказывается, что именно они должны сыграть главную. И счастье, когда люди это понимают, пусть даже спустя каких-то семь лет. Аманда Пит и Эштон Кутчер молодостью, бесшабашностью, добрыми сердцами и историей любви точно отвлекут вас от серой повседневности. И оглянитесь вокруг. Возможно, вы как режиссер своей жизни кому-то дали слишком незначительную роль.

«Однажды» (2007)

Не фильм, а чудо. «Однажды» — снятая за очень скромный бюджет музыкальная мелодрама, награжденная «Оскаром» за лучшую песню, а затем триумфально адаптированная на Бродвее. Исполнители главных ролей не профессиональные актеры — в жизни они музыканты. Несмотря на это, сыграли они отлично. Он — неуверенный в себе уличный музыкант, Она — молодая мать, пытающаяся найти свое место в жизни. Без нее Он продолжал бы петь на улице, не замечаемый никем, без него Она не исполнила бы мечту. Эта картина дарит надежду на лучшее. Когда в какой-то момент застреваешь в настоящем без веры в будущее, обязательно отыщется человек, который поможет сдвинуться с мертвой точки.

<«Хоть раз в жизни» (2013)

Попробуйте все сначала. Если вы чья-то бывшая или бывший, значит, вам навстречу идет ваше будущее. Страница прожита, она была прекрасна. Время поблагодарить ее, перевернуть и начать с чистого листа. Героиня Киры Найтли — бывшая девушка рок-звезды в исполнении Адама Левина (солист Maroon 5), который не справился со славой. Девушка прекрасно поет, она очень талантлива. Герой Марка Руффало — бывший звездный продюсер, настоящая легенда шоу-бизнеса. И Нью-Йорк свел их вместе. Произошла встреча. А что дальше? А дальше только атмосферная музыка и будущее.

«Век Адалин» (2015)

Считаете, что осень бесконечна? Как бы не так. Для Адалин, которая живет уже более ста лет и не стареет, осень кажется совсем недолгой. Однако все познается в сравнении. Однажды девушка встречает мужчину, ради которого захочется снова ощущать ход времени, с которым захочется провести не только одну осень, но и всю жизнь. В фильме вас ждут множество сюрпризов, харизматичные актеры и замечательная атмосфера, которая подарит искренние эмоции.