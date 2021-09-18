Коронавирус наступает на Минск 3 18.09.2021, 19:25

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В Беларуси, по официальной статистике, второй день подряд фиксируют рекордное количество больных коронавирусом.

За сутки в стране зарегистрированы 1 986 пациентов с COVID-19, сообщает «Салідарнасць» со ссылкой на Минздрав. Это самая большая цифра за все время пандемии, пишет

«Наша Ніва» пишет, что коронавирус наступает на Минск – люди часами ожидают скорую. Врачи говорят, что масштаб обещает быть большим, чем в прошлом году.

Вот что рассказал главный врач 1-й городской клинической больницы Дмитрий Шевцов:

– У нас в Беларуси началась очередная волна ковид-инфекции. Мы упорно продолжаем игнорировать здравый смысл и призывы пройти вакцинацию. В 1-й клинике Минска 209 пациентов с диагнозом COVID, из них только 10 (десять!) человек, которые привиты. И это одни из самых легких пациентов из всех. Остановите волну ковида! Сохраните свою жизнь – сделайте прививку!

Врач-инфекционист Никита Соловей написал в соцсетях:

– Заболеваемость пошла вверх, стационары вновь постепенно перепрофилируются, тяжело болеют дети и всё более молодые взрослые без каких-либо факторов риска, а в каждом из регионов страны не вакцинированы и 20%. Многие наши пациенты с COVID-19 говорят, что, вернувшись в прошлое, обязательно вакцинировались бы. К сожалению, некоторые из них или инфицировавшиеся от них родственники уже никогда не смогут сделать ни одной вакцины… Подумайте об этом еще раз и примите одно из самых правильных решений на сегодняшний день – вакцинируйтесь!

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