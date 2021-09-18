В бельгийской больнице пациентам начали выписывать рецепты на посещение музеев 18.09.2021, 19:57

Бесплатные билеты пациенты получают в качестве дополнительной терапии.

В качестве эксперимента пациентам одной из больниц Бельгии начали прописывать посещение музеев. Бесплатные билеты пациенты получают в качестве дополнительной терапии, если они лечатся от хронического стресса. По мнению врачей, произведения искусства могут значительно улучшить самочувствие пациентов, пишет «Евро пульс».

Пациенты с хроническим стрессом могут сходить в пять музеев, в числе которых Музей современного искусства и Музей моды. Идея бороться со стрессом с помощью искусства была взята из Канады. В Европе такая практика применяется впервые.

Врачи будут следить за состоянием пациентов, которым прописали «музейную терапию», до 2022 года. Если новый метод лечения покажет свою эффективность, то программу расширят и будут использовать в больницах по всей Бельгии.

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