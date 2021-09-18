Писатель Глуховский публично сравнил ситуацию в РФ с произведениями Джанни Родари «Чиполлино» и «Джельсомино в стране лжецов» 3 18.09.2021, 20:19

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Дмитрий Глуховский

Писатель выступил с яркой речью на вручении престижной премии.

Российский писатель Дмитрий Глуховский выступил с неожиданной речью во время вручения премии GQ «Человек года 2021».

Он публично сравнил ситуацию в РФ с произведениями Джанни Родари «Чиполлино» и «Джельсомино в стране лжецов», передает «Настоящее время».

- «Чипполино» - это просто все, что сейчас разворачивается, начиная с января, у нас в стране. Один в один. Очень смешно. И сейчас детям читал – уссаться. Ну, просто про нас. Всё вот это вот: оккупационный режим фруктов против народа овощей», - отметил он.

- Дело в том, что последние 7 лет. С 2014-го памятного всем вам года, место в списке бестселлеров продолжает занимать Джордж Оруэлл с книгой «1984». Это правда. В прошлом году он занял второе место уже, обойдя всех остальных писателей, включая в собственности отечественных, который вообще наш читатель не милует. Почему так происходит я не знаю, но подозреваю, что народ не так глуп, как кажется некоторым другим избранным его представителям или неизбранным. Это раз.

Джанни Родари по-настоящему заслуживает награду, потому что он написал книги о «Чиполлино» и «Джельсомино в стране лжецов». Рекомендую, если в детстве кто-то не читал эти две книги. «Джельсомино в стране лжецов» о том, как мальчик из рабоче-крестьянской семьи Италии попадает в страну, где нельзя ни в коем случае называть вещи своими именами.

Сыр называется ластиком, чернила — это молоко. Ни в коем случае нельзя называть сыр сыром, а ластик ластиком потому, что за это сразу сажают в тюрьму.

Вы можете сказать, что это детские книжки. Но мы с вами, дорогие друзья, вступаем, в особенности, на грядущих вот этих «пеньковых» выходных, в эпоху, когда достаточно уже гражданского мужества в том, чтобы делать как мама нам в детстве говорила правильно делать. То есть не врать и не бояться. И не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться. Это уже акт гражданского мужества, - резюмировал он. - Я вот хотел вас призвать к этому, помнить, что нас всех в детстве учили определенным вещам. Даже если сейчас ваша мама вам говорит не высовываться, то в детстве она вам говорила другое. Ну, и свободу политзаключенным!

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