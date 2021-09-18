«Пенсии поднимут на 7%, а цены — на 40% 1 18.09.2021, 20:33

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Честный монолог пенсионера из Слуцка.

Житель Слуцка рассказал kurjer.info об отношении к лукашенковскому «повышению» пенсий:

- Сообщение о «повышении пенсий» я воспринял без восторга, потому что знал, что за этим неизбежно последует волна роста цен на товары и услуги. Так оно, по моим ощущениям, и случилось.

Так и хочется сказать: «Господа, не трогайте пенсии, потому как их поднимут на 7%, а цены — на 40% (мясо, подсолнечное масло, лекарства и пр.)».

Про мясо (стыд и позор). Во всём мире свинина дешевеет. В Германии, например, в любом магазине есть мясо любой категории. О мясном ассортименте говорить вообще не приходится: есть баранина, говядина, индюшатина, мясо кур, уток, гусей, разнообразная дичь. Скажите, где такое можно увидеть у нас? Ноги отобьёшь по самую задницу, пока найдёшь какие-нибудь куриные кости.

Говорю так, потому что верю своей жене и родственнику, который живёт в Германии уже лет двадцать.

Пенсия у меня хоть и немаленькая (750 рублей с учётом, как я называю, «гробовых» — доплаты, которую осуществляет предприятие), а денег всё равно иногда не хватает. Много уходит на лекарства, которые дорожают с каждым годом. Я не представляю, как выживают пенсионеры, а ещё и больные, у которых месячный доход гораздо меньше.

Жена у меня очень практичная, бережливая. А если ещё и жена непутёвая (поверьте, есть такие жёны), что делать?

Я больной, привязанный к койке человек, часто задумываюсь над тем, кто же будет ухаживать за женой, когда её настигнет старость? А сейчас я безмерно благодарен ей.

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