Экс-глава МИД Украины о «Северном потоке – 2»: Байден дал России и Путину от шести до 12 месяцев 4 18.09.2021, 20:41

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Дальнейшая судьба газопровода «Северный поток – 2» зависит от президента США.

Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил 18 сентября в Facebook, пишет gordonua.com.

"Все карты от влияния на "Северный поток – 2" сейчас в руках Байдена. Мы должны честно сказать: решение относительно "Северного потока – 2" – это тест для России относительно ее альянса с Китаем. Джо Байден дал России и Путину от шести до 12 месяцев, чтобы посмотреть на "поведение" России, поведение по отношению к нам, но прежде всего в отношении Китая и кибератак", – написал дипломат.

Он отметил, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ему однажды сказал: "Я не люблю Обаму и его администрацию, но советую всегда держаться партнерства с США. Даже когда оно не будет простым. Потому что это твой единственный и настоящий партнер в войне с Россией".

"В деле "Северного потока – 2" полагаться нужно на себя. Работать над обузданием России, прежде всего с США, а от Евросоюза требовать помощи в перезагрузке энергоэффективности", – считает Климкин.

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