Слабые места лукашистского режима 7 18.09.2021, 20:45

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Фото: ТАСС

О чем молчит хунта.

- Белорусы! Мы с вами через многое прошли и без устали идём дальше, - пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга». - Госпропаганда продолжает кричать из всех утюгов о своих несуществующих «победах» по всем направлениям: сельское хозяйство, производство, экономика, коронавирус.

Однако, очевидно, что по всем фронтам режим проигрывает. Это видно по следующим прямым или косвенным признакам:

- Несмотря на помощь России, ключевые бизнесмены и приближенные лица режима очень пострадали от международных санкций уже сейчас. От режима отвернулся даже Китай. Поэтому давление на режим по всем фронтам, как внутри страны, так и снаружи, необходимо продолжать и дальше.

- Утечка мозгов. Как ни крути, а некоторые места могут занимать только квалифицированные специалисты, которые в 21 веке в условиях репрессий работать не будут. У нас не северо-корейское общество, которому можно вот так легко «промыть мозги» о том, что всё прекрасно, современные белорусы уже давно имеют доступ к информации о том, как живут другие страны. По разным данным, за 2020 год Беларусь покинули сотни тысяч граждан.

- Кадровый кризис в силовых и чиновничьих структурах. Система вовсе не такая монолитная, какой пытается казаться со стороны.

- Непрекращающийся протест, который создаёт информационные и дипломатические прецеденты и заставляет режим делать ошибки, любая из которых может стать фатальной.

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