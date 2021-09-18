Как пара из Гомеля решила кардинально изменить жизнь и уехала на полгода в Англию собирать клубнику 9 18.09.2021, 20:56

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Белорусы живут в трейлере прямо на клубничной ферме.

В мае Илья и Кристина из Гомеля решили кардинально изменить свою жизнь и уехали на полгода в Англию собирать клубнику. Там пообещали хорошую зарплату и гарантировали предоставить жилье по вменяемой цене. В итоге по приезду белорусов поселили прямо на территории фермы в дом на колесах, где им выделили отдельную комнату. Ребята рассказали realt.by, в каких условиях они живут, во сколько обходится аренда трейлера и сопутствующая «коммуналка», а также, почему они каждую неделю платят по 7 фунтов, чтобы сходить за продуктами.

«В караванах даже есть газовые камины»

Клубничный сезон в Англии длится примерно с мая по октябрь. Ягода растет в теплицах и новый урожай тут собирают каждые две недели. С октября по май растения обрабатывают и готовят к новому сезону. Зарабатывают тут в среднем по 8 фунтов в час (1 фунт равен 1,4 долларам. Итого — выходит 11 долларов в час). Работают часто и по 12 часов (а это 132 доллара в день). Деньги получаются хорошие, поэтому приезжают на клубнику не только люди из третьих стран, но и из других стран Евросоюза.

Ферма, где работают Илья и Кристина, находится в 20 километрах от города Норвич в графстве Норфолк на востоке Англии. Ближайший населенный пункт — небольшая деревушка Хемпнолл. Однако теплицы с клубникой расположены в стороне от нее. Там же для работников обустроен городок из 30 трейлеров или, как их тут называют, караванов. Как правило, их стараются припарковать кучно несколькими шеренгами на расстоянии примерно 5 метров друг от друга. Получается такой своеобразный микрорайон из домов на колесах. Но по сути, если переводить на белорусские реалии, ребята живут на хуторе, только очень людном и многонациональном.

— Наш караван считается семейным, поэтому в нем живет 4 человека: я с Кристиной и еще одна пара из Беларуси. А вот тех, кто приезжает сюда в одиночку, селят в другие трейлеры, рассчитанные на 5−6 человек. Народа здесь хватает, причем из разных стран. Есть украинцы, литовцы, поляки, румыны, болгары, венгры. К слову, от типа каравана зависит стоимость аренды. Например, мы платим по 46 фунтов с человека в неделю. За месяц выходит 368 фунтов за двоих. У одиночек расценки примерно на 20 фунтов выше. Но в любом случае, получается гораздо выгоднее, чем снимать комнату в Норвиче, где ценник начинается от 500 фунтов, — рассказывает Илья.

Нужно сказать, что сами по себе фермерские дома на колесах большие — обычной легковушкой их с места не передвинешь, нужен грузовик. В ширину караваны достигают 3−4 метров, а в длину — 10−12. Илья отмечает, что и внутри они довольно просторные, поэтому места хватает всем.

— Для каждой пары предусмотрена отдельная комната: одна спальня побольше, другая — поменьше. В той, которая большая, помимо двуспальной кровати, стоит куча разной мебели, начиная от комодов и заканчивая столом со стульями. А еще там сделан собственный санузел с туалетом и раковиной. Маленькая спальня ограничивается только кроватью, шкафом для одежды и небольшими тумбочками, как в больнице. Нам как раз она и досталась, так как мы приехали позже других ребят. Поэтому в свободное время тусуемся с Кристиной в гостиной, где стоит телевизор, диван, стол, на который можно поставить ноутбук, и даже имеется газовый камин. Еще в трейлере есть общий санузел с душевой кабинкой и кухня со всем необходимым. Когда ехали, нам говорили, что нужно везти с собой посуду, что мы и сделали, а по итогу здесь оказалось три сковородки, три кастрюли, все приборы и около 10 тарелок разных форм и размеров. Нет проблем и с бытовой техникой: в караване есть небольшой холодильник, электрочайник, газовая плита, духовка с грилем, два обогревателя. Условия такие же, как в квартире.

«Счетчик показывает не киловольты, а остаток денег на счете»

Подведены к трейлеру и все необходимые для жизни коммуникации. К примеру, электричество поступает от высоковольтных проводов, растянутых вдоль территории фермы.

— С электричеством все, как в частном доме: стоит собственный счетчик, правда, не такой, как в Беларуси. У нас они обычно показывают, сколько ты потребил киловольт, а здесь — остаток денег на счете. То есть, допустим, ты закидываешь за электричество 5 фунтов, и табло на счетчике показывает баланс в зависимости от потребления. В среднем за месяц платим 20 фунтов — этого хватает, притом, что у нас много электроприборов: чайник, холодильник, несколько ноутбуков, фен. Плюс обогреватели. Ночи здесь, несмотря на лето, довольно холодные и температура может опуститься до 10 градусов. А осенью и вовсе заметно похолодало. Из-за того, что трейлер тонкостенный, тепло быстро уходит и к полуночи уже нужно включать обогреватель, чтобы не замерзнуть. Мы за время здесь, наверное, только пару раз его не включали. У соседей такая же история, — говорит парень.

Что касается воды, то она идет со скважины, поэтому ребята за нее ничего не платят. А вот для подогрева используется газовая колонка, поэтому периодически необходимо раскошеливаться на баллон.

— Стоит он 58 фунтов. Однако газовые баллоны в Англии в полтора раза больше, чем в Беларуси. Хватает его примерно на полтора месяца, хотя мы себе ни в чем не отказываем: и в душе можем зависнуть на минут 10−15, и посуду горячей водой моем, и на плите что-то постоянно готовим. В общем, эксплуатация активная, — уверяет Илья.

Постираться можно в прачечной, которая тут общая для всех караванов. Там имеется 7 стиральных машинок, причем, по словам Ильи, они практически все новые.

— Прачечная — бесплатная. Только приходишь со своим порошком. Плюс, согласно графику дежурств, где-то раз в два месяца твой караван должен проводить там уборку. Еще из общих комнат у нас есть помещение с 5-ю большими морозильниками, такими, как в магазинах для мороженого. Учитывая, что холодильники у нас в трейлерах маленькие, мы храним там всю заморозку: мясо, овощи и так далее. У каждого есть свой отсек, куда он может положить продукты. Правда, их тут могут запросто стащить — такие истории уже были. Поэтому я все складываю в один большой пакет и привязываю его к металлической решетке, чтобы не украли. Вроде, помогает, пока что у нас ничего не сперли. На еду тратим примерно 70 фунтов в неделю, при этом ни в чем себе не отказывая.

Также в караванном городке есть бесплатный wi-fi. Однако с ним, отмечает парень, немало сложностей.

— Из-за того, что все пользуются, модем перегружается и обрубается. А если работает, то медленно: видео долго грузятся, мессенджеры глючат, со звонками есть проблемы. Поэтому я подключил себе местную SIM-карту: 15 фунтов в месяц за 15 гигабайт. Вполне себе выгодно. Но чтобы нормально пообщаться с родственниками в Viber, все равно нужно отъехать от фермы где-то на километр, чтобы связь была нормальная.

«За 10 фунтов можно съездить на море»

Однако проблемы с интернетом — полбеды. Отдаленность фермы от благ цивилизации создает множество других бытовых сложностей. Их Илья со своей девушкой ощутили сразу по приезду.

— Нас прямо из аэропорта повезли на ферму и поместили на 10 дней в карантин. Естественно, по дороге никто не заезжал в обменник и магазин, где мы смогли бы поменять евро на фунты и купить продуктов. Мы этого не знали, поэтому еды у нас было на 2 присеста: остатки шашлыка с проводов. А вот наши соседи, ребята опытные, набрали с собой круп, макарон, сухого пюре и различных консервов. Правда, их запасов до конца изоляции тоже не хватило. Благо, на ферме были другие белорусы, которые уже прошли карантин, поэтому смогли для нас все закупить.

К слову, на территории фермы и рядом с ней нет ни одного магазина, поэтому, чтобы отовариваться, нужно постоянно гонять в Норвич. Правда, отмечает парень, и тут не обходится без трудностей.

— Автобусы до города ездят именно в то время, когда мы на сборе ягоды, так что после работы поехать — не вариант. Выходной у нас один — воскресенье, и именно в этот день общественный транспорт не ходит. Так что единственная возможность — машина. Благо, у ребят из стран ЕС, которые здесь работают по несколько лет, есть автомобили и они могут подкинуть. Но, естественно, не за бесплатно. Поездка в магазин туда-обратно обойдется в 7 фунтов с человека. Правда, если им самим нужно закупиться, то могут взять и просто так, без денег.

Вообще, у работников с машинами здесь есть свой прейскурант услуг. К примеру, просто съездить в Норвич — 14 фунтов с человека. То есть, вас привозят, вы, сколько хотите, гуляете, и по звонку за вами приезжают, чтобы отвести обратно. Правда, есть одно «но»: двоих никто не повезет, нужно чтобы было 4 человека.

— За 10 фунтов можно съездить на Северное море, оно в 45 километрах от нас. Вода там, конечно, холодная, но при 30 градусах на улице купаться можно, — говорит Илья. — В целом, если ехать так, получается выгоднее, чем брать такси. По сути, ребята на этом много не зарабатывают: отбивают только топливо и амортизацию. В общем, условия здесь что надо, можно нормально жить без особых лишений и при этом откладывать хорошую сумму.

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