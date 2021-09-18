В Индии ко дню рождения премьера сделали рекордное количество прививок от коронавируса 18.09.2021, 21:30

В результате этой инициативы общее количество вакцинаций в стране превысило 790 миллионов.

17 сентября в рамках кампании, посвященной дню рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди, прививки от коронавируса сделали 25 млн человек, что является рекордным количеством для страны. Об этом сообщает AP (перевод — nv.ua).

По словам министра здравоохранения Мансуха Мандавии, этот день будет «золотой главой вписан в историю страны и мира».

В результате этой инициативы общее количество вакцинаций в стране превысило 790 млн.

В Индии, население которой составляет около 1,4 миллиарда, более 62% взрослых получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса, а около 21% прошли полный курс вакцинации.

Министерство здравоохранения заявило, что его цель — ввести более 1 млрд доз вакцины до середины октября.

Ежесуточно в Индии регистрируют более 30 000 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее количество случаев заболевания в стране превысило 33 миллиона, умерло 444,5 тысячи человек.

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