В Индии ко дню рождения премьера сделали рекордное количество прививок от коронавируса
- 18.09.2021, 21:30
В результате этой инициативы общее количество вакцинаций в стране превысило 790 миллионов.
17 сентября в рамках кампании, посвященной дню рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди, прививки от коронавируса сделали 25 млн человек, что является рекордным количеством для страны. Об этом сообщает AP (перевод — nv.ua).
По словам министра здравоохранения Мансуха Мандавии, этот день будет «золотой главой вписан в историю страны и мира».
В результате этой инициативы общее количество вакцинаций в стране превысило 790 млн.
В Индии, население которой составляет около 1,4 миллиарда, более 62% взрослых получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса, а около 21% прошли полный курс вакцинации.
Министерство здравоохранения заявило, что его цель — ввести более 1 млрд доз вакцины до середины октября.
Ежесуточно в Индии регистрируют более 30 000 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее количество случаев заболевания в стране превысило 33 миллиона, умерло 444,5 тысячи человек.