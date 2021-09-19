Названа вакцина, которая защищает женщин от штамма «Дельта» лучше, чем мужчин 19.09.2021, 8:40

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Исследование проводилось среди почти 500 пациентов в возрасте от 18 лет.

Исследователи из медицинского университета (провинция Цзянсу, Восточный Китай) сравнили риски заражения «Дельта»-штаммом среди полностью вакцинированных препаратом CoronaVac. Как оказалось, защита от тяжелого течения COVID-19 формировалась у женщин на 100%, в то время как у мужчин — на 81%.

Об этом говорят данные научного исследования, опубликованные на портале MedRxiv (перевод — cursorinfo.co.il).

По данным портала, исследование проводилось среди 476 госпитализированных с «Дельта»-штаммом людей в возрасте от 18 лет.

Так, после поправки на возраст, пол и сопутствующие заболевания у пациентов, которые получили две дозы вакцины CoronaVac (полностью вакцинированных), риск перехода в тяжелую стадию снизился на 88%.

А из общего количества людей — 42 пациента тяжело переносили заболевания.

Однако этот защитный эффект не наблюдался у пациентов, получивших только одну дозу вакцины, кроме того, на иммунитет влияли и сопутствующие заболевания пациентов.

Указано, что болезнь легко перенесли 157 пациентов (36%) невакцинированных, 92 (21%) частично вакцинированных и 185 (43%) полностью вакцинированных.

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