Ученые расшифровали надписи на глиняных табличках Дария Великого 1 19.09.2021, 8:59

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Их содержание будет интересно рабочим, которые борются за свои права.

Специалистам из Ирана удалось расшифровать тексты, которые были обнаружены на глиняных табличках. Их создали во времена правления персидского царя Дария Великого. Как удалось установить, это оказалась всего лишь своеобразная «бухгалтерская документация», которая подтверждает, что зарплата рабочим в то время выдавалась действительно серебром.

Об этом сообщает Tehran Times (перевод — planetanovosti.com).

Эксперты исследовали 33 таблички из глины, которые применялись для архивов сокровищницы, принадлежащей империи Ахеменидов. Большая часть надписей была сделана тогда, когда правил третий персидский царь Дарий Великий. Исследование оказалось проблематичным в связи с тем, что все надписи были сделаны на эламском языке, который на сегодняшний день считается мертвым.

Иранский археолог Сохели Делшад вместе со своими коллегами приложил очень много усилий, чтобы прочитать написанное. На табличках указывалось, кому была выплачена зарплата и в каком количестве. При этом из царской казны брались только серебряные монеты. Всего говорится о 136 рабочих, которые, предположительно, были штукатурами или же каменщиками. Стоит отметить, что это первый случай , когда удалось получить фактическое подтверждение того, что зарплата выдавалась работникам именно серебром.

Данные таблички были найдены специалистами из Чикагского университета в 30 годах прошлого столетия, когда проводились раскопки в городе Персеполе. В 1935 году Иран на время передал находку американским ученым и назад таблички вернулись в 2019 году.

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