«Я ленился идти на работу, если дневной доход составлял меньше $1000» 19.09.2021, 9:42

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Белорус рассказал, как занимался отмыванием денег.

«У меня было несколько организаций, через которые суммарно в месяц проходило около $10 млн. Из них 12% оставалось мне, поскольку из нелегальных денег я мог делать легальные, а из небольших — большие. В среднем мой заработок в день составлял $6 тыс.», — рассказывает сегодняшний герой программы «Без лица» на сайте onliner.by.

— Я бывший преступник, который занимался отмыванием денег и помогал компаниям уходить от уплаты лишних налогов.

Еще в молодости я познакомился с людьми и стал подставным директором, который сидит на зарплате и ничего не делает. После этого появилось предложение возглавить структуру по отмыванию денег.

Объем работы был огромным. И денег отмывалась куча. Регистрировались ИП, делали накладные, а мои бухгалтеры печатали то, что нужно было. Клеили свои голограммы, печатали свои бумаги и покупали печати. Представьте, что банк собирает комиссию по поводу подозрительного «ипэшника», через которого идут миллионы. В это же время мы в бусе напротив банка с помощью электрочайника и тупого канцелярского ножа за полчаса готовим весь пакет документов. И все заканчивается хорошо.

Сами подставные «ипэшники» в месяц зарабатывали от 2 тыс. до 3 тыс., ничего не делая — только передавали документы.

Жили мы, не думая ни о чем. Если ремонт дома, то самые дорогие материалы. Если нужна машина, то можно купить три — для разных жизненных ситуаций.

Криминальный мир загонял под отмывание свои деньги. Но если мы брали 12—25%, то им все обходилось дешевле. В обмен приходила поддержка от этих людей. Если кто-то не хотел платить деньги, они занимались этими вопросами, а я настроение себе не портил. Через пару дней должник приходил со слезами на глазах и деньгами.

Из минусов — страхи. Перед тем как прийти домой, я мог кругами кататься, пытаясь искать новые машины и избегая слежки. У меня в машине лежал небольшой ежедневник, куда я записывал номера машин, которые ехали за мной. Незнакомые номера не поднимал, по домофону двери не открывал. Номера и офисы меняли регулярно. Клиентов в офис не водил, в электронном виде ничего не хранил. Рассчитались по бумажке — сжег, и все.

В один момент я отошел от дел. Было нелегко, но я опасался за свою семью. Хотя жена была против: денег много не бывает. В итоге мы развелись.

Через некоторое время приняли всю нашу банду. Все указывали пальцем на меня как на организатора. А я никуда не прятался и не уезжал. Когда ко мне пришли, я нанял дорогого адвоката, на которого в итоге почти все и потратил — лишь бы остаться на свободе.

Все то, что я рассказал, — это не призыв к действию, не пропаганда. Я хочу, чтобы каждый человек, который хотел бы заняться данным видом деятельности, преступным, думал о наказании. Оно будет неизбежно. Все это может закончиться либо землей, либо тюрьмой.

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