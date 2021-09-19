На Тибете нашли произведение искусства времен мамонтов и саблезубых тигров 1 19.09.2021, 10:13

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Древнейшему творению человека — более 200 тысяч лет.

Археологи продолжают удивлять: не успели они раскопать священное бронзовое дерево, которому более 3 тысяч лет, как на Тибете на высоте 4200 м нашли отпечатки детских рук, которым более 200 тыс. лет.

Об этом исследователи рассказали в журнале Science Bulletin.

Выяснилось, что это самое древнее произведение искусства. Кроме того, находка показывает, что в то время, несмотря на сильный холод, на Тибетском плато жили люди.

Изображения рук часто встречаются в пещерах, где жили древние люди. Обычно рука используется в качестве трафарета, а пигмент наносится по краю руки — как, например, в пещерах на Сулавеси в Индонезии или в Эль-Кастильо в Испании.

До сих пор эти рисунки считались самыми древними признаками творчества. Но на Тибетском плато исследователи нашли следы детских ладоней и стоп, сохранившихся в горячем источнике на травертине, похожем на обычную накипь известняке, образующемся в пресной воде. Пока травертин мягкий, на нем можно оставить отпечатки. Со временем он превращается в камень, увековечивая отметины.

Команда исследователей обнаружила пять отпечатков рук и пять — ног, маленьких, определенно детских. Ребенку, оставившему следы ног, было около семи лет, рук — около двенадцати.

Отпечатки не были случайными и отличались от тех, что могли образоваться при ходьбе или касаниях, подчеркивают ученые. Дети оставили их намеренно — возможно, играя в грязи, пока взрослые набирали воду в источнике.

Отметим, что 200 тысяч лет назад саблезубые тигры, мамонты и шерстистые носороги были довольно распространены в Европе, Азии и Северной Америке.

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