«Армия чаще всего свергала тех правителей, кто всеми силами стремился добиться ее одобрения» 4 19.09.2021, 10:29

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Показательная история об императоре Каракалле.

«Сегодня, когда у почтальона выходной, было бы уместным рассказать об особенностях пополнения сената императором Калигулой. Но лучше я расскажу про императора, который считал, что симпатий армии достаточно для успешного, а главное долгого правления», — пишет телеграм-канал «Письма к дочери»:

— Император Цезарь Марк Аврелий Север Антонин Август, известный в истории по прозвищу Каракалла, очень близко к сердцу принял совет своего отца. Перед смертью тот сказал сыну: «Обогащай воинов и не обращай внимания на остальных».

Умирающий отец, правда, дал еще один совет – жить в мире со своим братом. Но этого совета Каракалла почему-то не послушался. Младший брат стал первой жертвой его правления. Зато преторианцев, которые совершили это убийство, Каракалла наградил так, словно они выиграли для него войну.

И в будущем император истово исполнял завет отца об обогащении воинов. Он в четыре раза повысил солдатское жалованье и никогда не скупился на награды. А поскольку лишних денег на эти радости жизни в бюджете не было предусмотрено, Каракалла пошел по проторенному пути – повысил налоги и почти в два раза девальвировал валюту. А когда денег не хватало, император не стеснялся производить перераспределение имущества в свою пользу. Так что многие римские сенаторы, во время его правления стали жертвой собственного богатства.

В войнах с внешними врагами император не добился больших успехов, но не считал это поводом, чтобы оставить своих солдат без военных трофеев. Как-то после не очень удачной войны, Каракаллы ввел войска в римский же город Александрию, приказал перебить несколько тысяч горожан, а их имущество передал солдатам на правах военной добычи.

И, казалось бы, император, который так заботился о войсках, должен был бы пользоваться у своих солдат неизменной любовью. Но как бы ни так! Как ты ни старайся, а каждому мил не будешь. И если ты повышаешь в звании одного, то другим тоже хочется повышения по службе. А новых званий на всех не напасешься. А принимать отказы его уже гвардейцы разучились. И каждый такой отказ воспринимали как личное оскорбление. Так что на шестом году правления император был убит личным телохранителем, которому он перед тем отказал в присвоении внеочередного воинского звания.

Правда, некоторые говорят, что это убийство не было личной инициативой телохранителя. Говорят, заговор и убийство, были организованы императорским префектом претория (что-то вроде начальника службы безопасности). Потому что префект претория тоже хотел продвижения по службе, а продвигаться дальше, кроме как на место императору, ему было уже некуда. И, когда после убийства Каракаллы, префект пообещал войскам подарки, гвардейцы тут же согласились признать его новым императором. (Новый император, кстати, продержался всего десять месяцев, поскольку скоро нашелся человек, который был готов заплатить еще больше).

Каракалла был, конечно, не первым и не последним римским императором, ставшим жертвой суровой солдатской любви к деньгам, званиям и наградам. И по удивительной, совершенно необъяснимой никакой логикой закономерности, армия чаще всего свергала как раз тех императоров, кто всеми силами стремился добиться ее одобрения. И, что характерно, каждый раз же случались знамения, оправдывавшие неблагодарное поведение войск волей богов.

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