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Военные Индонезии ликвидировали самого разыскиваемого боевика страны

  • 19.09.2021, 11:04
  • 1,588
Военные Индонезии ликвидировали самого разыскиваемого боевика страны
Фото: АР

Главарь моджахедов был убит в перестрелке.

Военные Индонезии ликвидировали самого разыскиваемого боевика страны

Фото: военные Индонезии ликвидировали самого разыскиваемого боевика страны

Военные Индонезии ликвидировали самого разыскиваемого боевика страны. Лидер моджахедов Восточной Индонезии Али Калора был убит в перестрелке с силами безопасности в ходе контртеррористической кампании в горном районе Париги Мутонг острова Сулавеси.

Об этом сообщает Guardian.

Али Калора был одним из двух боевиков, убитых в перестрелке. Другой убитый - Джак Рамадана. Силы безопасности разыскивают еще четырех членов группы.

Военный начальник Центрального Сулавеси, бригадный генерал Фарид Макруф сказал, что "Али Калора был самым разыскиваемым террористом и лидером MIT", имея в виду индонезийскую аббревиатуру моджахедов Восточной Индонезии Mujahidin Indonesia Timur.

Париги Мутонг граничит с районом Посо, который считается центром экстремизма в провинции.

Mujahidin Indonesia Timur присягнула на верность ИГИЛ в 2014 году. Группа взяла на себя ответственность за несколько убийств полицейских и христиан, которые являются религиозным меньшинством.

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