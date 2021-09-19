Секрет долголетия: назван главный витамин для здоровья кишечника 3 19.09.2021, 11:39

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Кроме того, он укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье костей, мышц, сердца и сосудов.

Известно, что витамин D необходим для правильной работы организма. Он укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье костей, мышц, а также сердца и сосудов.

Недавние исследования также показали, что витамин D связан со здоровьем кишечника, который часто называют главным органом долголетия, пишет u-news.com.ua.

В ходе эксперимента, проведенного при участии 80 женщин, было установлено, что уже через 12 недель приема 50 000 МЕ витамина разнообразие кишечной микробиоты значительно улучшилось. Результаты работы были опубликованы в Scientific Reports. Важно отметить, что участники исследования потребляли 50 000 МЕ витамина в неделю, а не в день. Согласно общепринятым нормам, взрослый человек должен получать не менее 15 мкг вещества ежедневно (600 МЕ). Для людей старше 70 лет норма увеличивается до 20 мкг (800 МЕ).

В ходе исследования также было выявлено улучшение функции почек и печени, что связано с повышенным уровнем кальция в крови (организм использует витамин D для поглощения минерала).

Наличие разнообразной микробиоты в кишечнике имеет ключевое значение для общего здоровья. Например, во время исследования, опубликованного в Frontiers of Immunology, ученые выявили четкую связь между микробиомом и иммунной системой организма, обнаружив, что достаточный уровень витамина D является ключевым маркером здоровья обеих функций.

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