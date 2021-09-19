В «ЛНР» сообщили, что белорусские артисты выступили в местном цирке 5 19.09.2021, 12:16

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К пророссийским террористам приехал дрессировщик обезьян.

В 50-й сезон в рамках цирковой программы «Феерия» артисты из Беларуси выступили в так называемой «Луганской Народной Республике». Об этом сообщают местные СМИ.

В программе принял участие дрессировщик обезьян Андрей Теплыгин из Минска. В ходе его выступления капуцины продемонстрировали способность играть на музыкальных инструментах, ездить на машине и летать на дирижабле под куполом цирка.

Стоит отметить, что ранее его жена Надежда в интервью «Совбелии» призналась, что Андрей — «дрессировщик потомственный, его отец дрессировал львов, тигров и пантер. За свою цирковую карьеру успел поработать с самым разным «зверьем». Сама она также работает с труппой в Белорусском государственном цирке.

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