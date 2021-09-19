The Telegraph: Как получить «сверхчеловеческий» иммунитет к коронавирусу 3 19.09.2021, 13:16

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Он обеспечивает длительную защиту от всех будущих штаммов.

В конце мая у 31-летнего менеджера по розничным продажам Люси после вечерней прогулки появился кашель и поднялась температура, пишет The Telegraph (перевод — inosmi.ru).

Сделав анализы, она поняла, что заболела covid-19. Сейчас она полностью здорова и говорит, что решила не прививаться, когда ей предложили пройти вакцинацию. «К тому времени мне казалось, что у меня все равно есть иммунитет», — объясняет Люси.

Между тем, 50-летняя Эллен, как и ее 52-летний муж Майк, полностью вакцинирована. Но они были потрясены, узнав о том, что в прошлом месяце заразились covid-19, когда ездили в отпуск в Корнуолл. «Я думала, что после прививки мы под защитой, — говорит она. — Но мы целую неделю были как выжатый лимон, и у нас возник вопрос, какой смысл делать все эти прививки?»

Ответ на этот вопрос на сегодня практически однозначный: смысл есть. Появляется все больше научных данных о том, что перенесенная инфекция плюс вакцинация дают человеку своего рода «сверхчеловеческий иммунитет». У таких людей как Люси (она привилась) и Эллен может сформироваться супериммунитет, который намного сильнее, чем защита, которую дают по отдельности вакцинация и инфекция. Такой супериммунитет может даже обеспечить им длительную защиту от всех будущих штаммов.

Ученые обнаружили, что после перенесенной инфекции и двух доз вакцины «Пфайзер» или «Модерна» иммунная система у некоторых людей резко активизируется и формирует огромное количество «гибких» антител, которые, по всей видимости, эффективно реагируют на многие формы коронавирусов, включая возможные будущие варианты. Исследователи называют это «сверхчеловеческим иммунитетом» или «гибридным иммунитетом». В США ученые исследовали только прививки «Пфайзером» и «Модерной», потому что «АстраЗенеки» там нет.

В опубликованной в прошлом месяце статье вирусолог из Рокфеллеровского университета Пол Бьениас (Paul Bienasz) с коллегами написал о том, что они нашли у таких людей антитела, которые могут почти полностью нейтрализовать шесть штаммов коронавируса, в том числе, дельту и бету, а также некоторые другие вирусы, связанные с SARS-CoV-2.

«У этих людей поразительная реакция на вакцину, — говорит вирусолог из Рокфеллеровского университета Теодора Хацийоанну (Theodora Hatziioannou), обследовавшая таких пациентов. — Думаю, они лучше всех могут бороться с вирусом».

Они также сумели победить вирус, созданный специально для того, чтобы сдерживать 20 мутаций, которые не дают антителам SARS-CoV-2 прикрепляться к ним. Исследования показали, что антитела у людей, который только вакцинировались или только переболели covid-19, бессильны против лабораторного вируса. А вот антитела людей с «гибридным иммунитетом» этот вирус перебороли.

Сейчас ученые изучают этих пациентов, чтобы лучше понять иммунитет от covid-19. Эксперты согласны, что на один только «естественный иммунитет» полагаться нельзя, и он не может служить причиной для отказа от вакцинации или переноса ее сроков. Однако он может принести пользу при разработке плана выхода из пандемии и дать ответы на вопрос о том, кому нужны бустерные прививки.

Призывы начать в Британии этой осенью кампанию бустерных прививок (дополнительное введение вакцины после более ранней (начальной) дозы — прим. ред.) объясняются тем, что уровень коронавирусных антител снижается. Но антитела не единственный показатель иммунитета, и проведенные недавно исследования показывают, что когда организм реагирует на covid-19, в этом участвуют и другие иммунные клетки.

В Университетском колледже Лондона недавно провели исследование, к участию в котором привлекли 129 медиков с высоким риском заражения. Исследование длилось 16 недель. Из этой группы у 57 человек никогда не было положительного результата теста на вирус. Ученые обнаружили, что у здоровых медиков возникла T-клеточная иммунная реакция на covid-19.

Т-клетки являются частью адаптивной иммунной системы организма, потому что они запоминают прежние инфекции. Исследователи пришли к выводу, что Т-клетки, сталкивающиеся с ОРВИ, могут также узнавать covid-19. «Эти данные свидетельствуют о защите, формирующейся в результате прежних заболеваний обычной простудой, — рассказал профессор Франсуа Баллу (Francois Balloux), занимающийся вопросами компьютерной биологии в Университетском колледже Лондона. Он предположил, что у таких людей раньше мог быть covid-19, но они не знали об этом. «Латентная инфекция с низким уровнем SARS-CoV-2 тоже могла сыграть свою роль», — объяснил он.

В прошлом году были опубликованы результаты исследования министерства здравоохранения Англии, где сделан вывод, что у каждого четвертого работника здравоохранения высокий уровень Т-клеток, опознающих covid-19. Это говорит о том, что у них есть определенная защита от вируса. Но почти половина ни разу не заражалась. «Примерно у половины людей с высоким уровнем Т-клеток в крови не было covid-19, насколько мы можем сказать. Наверное, Т-клетки остались от прежних заражений коронавирусом, но каким-то другим, а не SARS-CoV-2», — отметили авторы исследования.

Профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтман (Danny Altmann) рассказывает: «Авторы исследования из Университетского колледжа Лондона задались вопросом, есть ли какая-то иммуносигнатура у людей, которые явно подвергались воздействию вируса, но не стали серопозитивными или ПЦР-позитивными. Может, у некоторых людей существует какая-то врожденная иммунная система, которая ставит вирусу заслон еще до того, как он закрепится в организме? Эта работа показывает, что кое у кого такого рода реакция есть. Но проблема заключается в том, что невозможно точно сказать, есть она у вас или нет. И уж точно, она не может служить альтернативой вакцинации».

Проведенные ранее исследования показали, что послеинфекционная вакцинация стимулирует иммунный ответ, который становится мощнее, а возможно, и длительнее, чем после одной только вакцинации или одного только выздоровления. Исследования указывают на то, что естественный иммунитет сохраняется около восьми месяцев. Спустя год иммунная система может снова стать уязвимой для штаммов коронавируса.

Однако вакцинация очень эффективно усиливает память иммунной системы о коронавирусе. Авторы одного исследования обнаружили, что у людей, которые перенесли инфекцию и привились, защитных антител от штамма бета вырабатывается в 100 раз больше, чем у тех, кто только переболел, но не вакцинировался.

Центры по контролю и профилактике заболеваний недавно опубликовали сообщение, в котором сделан вывод, что у вакцинировавшихся после covid-19 людей риск повторного заражения в два раза ниже, чем у тех, кто переболел, но не привился. Эффект оказался настолько мощным, что появилось несколько статей, смысл которых сводится к тому, что одной дозы вполне достаточно для защиты переболевшего covid-19 и выработавшего антитела. Франция, Германия и Италия вошли в число стран, которые рекомендуют таким людям только одну дозу.

Профессор иммунологии и инфекционных болезней из Эдинбургского университета Эленор Райли (Eleanor Riley) рассказывает: «Инфекция довольно часто обеспечивает более обширную защиту, чем вакцинация. В вакцине содержится шиповидный белок, а это лишь один из 20 с лишним белков, производимых вирусом. Это может означать, что у заражавшихся коронавирусом людей иммунная система узнает и мобилизуется против всего вируса, включая те его части, которые меньше подвержены мутациям, чем шип. А это может защитить человека от будущих штаммов».

Конечно, недостаток этого бодрого исследования состоит в том, что сначала надо подхватить вирус. Это чревато госпитализацией, продолжительной болезнью и даже смертью. В новом обширном исследовании израильских ученых сделан вывод, что связанные с вакциной побочные эффекты, такие как миокардит, или воспаление сердечной мышцы, встречаются во много раз чаще в результате заражения вирусом, чем после прививки. Кроме того, инфекция не дает гарантию, что впоследствии у вас будет хороший иммунный ответ. В новом исследовании Пенсильванского университета сделан вывод, что у трети людей с выявленным ранее covid-19 антитела вообще не образуются. Это наиболее вероятно в том случае, если вы молоды, и болезнь у вас протекала в мягкой форме.

Райли говорит: «Иммунный ответ после вакцинации гораздо более предсказуем. А когда вы делаете прививку, ваш организм получает отличную возможность дать мощный иммунный ответ, если впоследствии вы подвергнетесь воздействию вируса». Хорошая новость состоит в том, что гибридный иммунитет может возникнуть независимо от того, болел человек до вакцинации или после нее. А гибкие антитела могут возникнуть даже у тех людей, которые вакцинировались «всего» два раза.

В конце августа в интернете было опубликовано исследование иммунолога Джона Верри (John Wherry) и его коллег из Пенсильванского университета, которое показало, что у не болевших и получивших две дозы вакцины людей тоже начинают вырабатываться более гибкие антитела, лучше распознающие штаммы. Райли по этому поводу говорит: «Со временем эффективность антител повышается. У нас может быть меньше антител, однако имеющиеся антитела будут лучше и эффективнее. Похоже, речь здесь идет о выживании самых приспособленных».

Новость об инфекции после вакцинации может поначалу кого-то обескуражить, однако Райли говорит, что беспокоиться на сей счет особенно не стоит. «Инфекция после вакцинации намного безопаснее. Может так получиться, что она не только не причинит вам вреда, но и усилит ваш иммунный ответ. Уязвимым людям понадобится бустерная вакцина, но если вы привиты, молоды и здоровы, мягкая доза может быть даже лучше бустера».

«Одна только вакцинация может сделать не очень много, — подчеркивает Райли. — Небольшая инфекция вдобавок к ней может усилить ваш иммунный ответ».

«Исходя из этих выводов, можно сказать, что иммунная система со временем получит преимущество перед вирусом, — говорит Бьениас. — Если нам повезет, со временем SARS-CoV-2 попадет в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь легкая простуда».

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