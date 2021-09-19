Синоптики рассказали белорусам о сюрпризах погоды в понедельник 19.09.2021, 13:21

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Особенно достанется восточной части страны.

Желтый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси на понедельник, 20 сентября. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды. Причина — сильные дожди.

Как сообщают синоптики, сильные дожди прогнозируются в восточной части страны.

Температура воздуха, как ожидается, будет днем в пределах +5…+9°C. Прогнозируется северный ветер, 5−10 м/с. Только в Витебской области — северо-восточный, с порывами до 14 м/с.

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