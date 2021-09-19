Умер известный польский историк, политолог, публицист Ежи Таргальский 19.09.2021, 13:55

Он преподавал в рамках программы Калиновского для белорусских студентов.

19 сентября 2021 года умер Ежи Таргальский (Jerzy Targalski) – историк, доктор гуманитарных наук, политолог, публицист, комментатор и деятель оппозиции времен Польской Народной Республики, сообщает «Польское радио».

Он также преподавал в рамках программы Калиновского для белорусских студентов, в том числе для репрессированных белорусских политиков старшего поколения в 2011-2015 годах.

В 2020 году он был награжден Крестом вободы и солидарности и Командорским крестом Ордена возрождения Польши. Он был постоянным комментатором «Польского радио 24».

Научно Ежи Таргальский занимался вопросами системных преобразований в Центральной и Восточной Европе в конце 1980-х и начале 1990-х годов, особенно ролью, которую играют в этих преобразованиях спецслужбы. Он неоднократно обращал внимание на угрозы, связанные с чрезмерной ролью сотрудников Службы безопасности и Службы военной информации и их секретных сотрудников в политической и экономической жизни Польши после политических преобразований в 1989 году.

Он был сторонником люстрации и декоммунизации.

С 1976 года он сотрудничал с Комитетом защиты рабочих, участвовал в сборе средств для репрессированных, распространял независимые журналы, с 1977 года сотрудничал с изданием «Głos» и издательством «Krąg». Участвовал в учреждении изданий «Niepodległość» и «Obóz». Писал под псевдонимом Юзеф Дарский.

После введения военного положения он скрывался и до 1983 года действовал в подполье. Потом, до 1997 года, он жил в эмиграции во Франции. Сотрудничал с изданием «Контакт» и «Парижской культурой».

В 1987-1988 годах был сотрудником польской службы «Радио Свободная Европа», для которой писал программы «У наших соседей». С 1978 по 1989 год находился под наблюдением Службы безопасности. После возвращения из эмиграции, в 1998-2000 годах, был директором и главным редактором PAI-Press, а в период 2000-2001 - директором PAI-Internet.

Ежи Таргальский был автором известной серии книг: «Номенклатурные дети» («Resortowe Dzieci») о наследии коммунистических времен, пронизывающей общественную структуру сегодняшней жизни; преподавателем Варшавского университета, членом правления «Польского радио».

В 2006-2009 годах был членом правления «Польского радио», директором «Польского радио для зарубежья». Он сотрудничал с изданием «Gazeta Polska» и был частым гостем на телевидении «Республика» и комментатором TVP Info. Кроме того, он проводил занятия в Факультете восточноевропейских исследований в Варшавском университете. Он был соучредителем интернет-портала ABCnet и фонда «Ориентация».

Вместе с соавторами издания «Номенклатурные дети. Службы» в 2015 году Ежи Таргальский получил главную премию за свободу слова, которую присуждает Ассоциация польских журналистов.

Помимо своей общественной и научной деятельности, Ежи Таргальский был известен безграничной любовью к котам. Он имел сразу несколько кошек, которые нередко появлялись в телеэфирах с участием своего хозяина.

Сайт Charter97.org выражает искренние соболезнования родным и близким великого сына польского народа Ежи Таргальского.