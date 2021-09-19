На Москву надвигается сильнейший за 73 года суперливень 1 19.09.2021, 13:59

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Жителей российской столицы накроет четырехдневный дождь.

Еще в субботу синоптики предупредили москвичей и жителей области, что их ожидает четырехдневный дождь. Он должен начаться вечером в воскресенье, а закончится только утром в среду. Однако в воскресенье специалисты добавили - это будет не просто четырехдневный дождь, а "суперливень", которого не было в столице РФ 73 года, сообщает mk.ru.

"В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день не было как минимум 73 года, а то и более", - отмечают синоптики.

В Подмосковье зальет Можайск, Серпухов, Наро-Фоминск и Ступино. В других районах области дождь тоже будет, но менее интенсивный.

Последний раз близкие по силе дожди фиксировались в столице в 1952 и 1959 годах.

В понедельник в столичном российском регионе к продолжающемуся дождю добавиться промозглый северо-восточный ветер с мгновенными порывами до 17 метров в секунду, а температура опуститься до плюс 3-5 градусов.

При этом, предупредили синоптики, из-за "балтийского" синдрома москвичам вечером будет казаться, что температура упала до минус двух градусов. Так что в пору доставать теплые вещи.

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