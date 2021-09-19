В Чехии собака случайно обнаружила сотни старинных серебряных монет 19.09.2021, 14:24

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Клад связан с историей Моравии в конце 14 столетия.

Житель Моравской Валахии, что находится в Чехии, гулял в лесу со своей собакой, которую зовут Маша. Неожиданно она начала активно копать в одном месте и вскоре из земли показался глиняный горшок. В нем находилось более 300 старинных монет из серебра. Специалисты установили, что они были сделаны в конце 14 столетия.

Об этом сообщает Vinegret.cz (перевод — planetanovosti.com).

Горшок находился сразу под поверхностью земли и из него выглядывали монеты. Сразу стало понятно, что это какой-то старинный клад, которому очень много лет. Владелец животного взял находку и сразу же отвез ее в региональный музей. Горшок обнаружили в конце августа на склоне небольшого холма.

Прежде, чем приступить к изучению находки, представители музея проверили его состояние, а также содержимое с помощью томографа. После этого горшок тщательно очистили и извлекли из него монеты. Как выяснилось, в нем находились пражские гроши. На некоторых монетах даже сохранились остатки специального плетеного мешочка для денег.

Археолог Самуэль Шпанигел считает, что эти деньги были спрятаны в лесу каким-то неизвестным торговцем. Он хотел сохранить таким образом имущество, ведь во второй половине 14 века в этой местности как раз шли моравские маркграфские войны.

На сегодняшний день специалисты продолжают изучать находку. Они хотят определить точный состав горшка, а также мешочка, который уже практически полностью разложился. На проведение всех необходимых работ может потребоваться не менее полугода.

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