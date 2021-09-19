«Люди лежат с 80% поражения легких и делят кислород на двоих, а то и троих» 10 19.09.2021, 14:39

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В 3-й Минской больнице — критическая ситуация из-за коронавируса.

Читатель рассказал телеграм-каналу «Баста!» о ситуации в 3-й Минской больнице

«3-я больница должна была перевестись на «ковидную» 21 сентября, но экстренно перевели 16-го.

В этот день здесь было более 160 подтвержденных диагнозов коронавируса уже к 17:00 дня.

Врач из реанимации выходила и рыдала оттого что нет мест, люди лежат с 80% поражения легких и делят кислород на двоих, а то и троих из одной маски.

Легкие формы отправляют домой, а через несколько часов люди вызывают и уже сатурация (уровень насыщения крови кислородом) 50-60%.

Сегодня бригады скорой стоят в очередях, мест нет, людей некуда госпитализировать».

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