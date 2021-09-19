Хроники пикирующего Таракана 1 19.09.2021, 17:21

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Как Лукашенко оказался в политическом тупике.

Распад системы Лукашенко можно разделить на ряд периодов, пишет телеграм-канал «Гані быкоў».

Уже в 2009-ом году грянул первый звоночек, когда белорусский рубль за первые два месяца обвалился на 30%. Также в 2000-е начались те самые «нефтегазовые» войны с Путиным, которые продолжаются до сих пор.

Расплата за «социально-ориентированное государство» наступила резко и больно для всех. Повышение зарплат перед президентскими выборами в декабре 2010-ого аукнулось в марте 2011 года, когда начались проблемы с доступом к иностранной валюте. В итоге рубль за год обесценился на 189%, а инфляция составила 108%. Эти события вызвали массовые протесты по всем городам Беларуси, которые получили название «молчаливых акций».

Лукашенко продал «Белтрансгаз», а также страна стала набирать все больше и больше долгов.

Вместо социально-ориентированного государства властям пришла идея «налога на тунеядство». Отношения с РФ стали крайне непонятными и затруднительными.

Экономика в застое, кроме IT-индустрии не видно каких-либо надежд на будущее. Власти хотят усидеть на всех стульях: оставить совок и привлечь зарубежные инвестиции, исправить свой международный имидж Европейскими Играми и выдергивать тракторами кресты в Куропатах.

Тем не менее идеология, которую так настойчиво пытались привить всем школьникам и студентам в 2000-ых, рухнула и оказалось несостоятельной.

Чем закончится этот экономический, идейный и политический тупик - зависит сейчас от каждого из нас. Давайте сами писать сценарий того, как власть вернется народу.

Сейчас не возможно отделять свою судьбу и будущее от будущего страны. Сейчас мы делаем будущее!

Ты - белорус, а значит ты должен быть среди своих, среди тех, кто хочет перемен, кто добивается справедливости и правды.

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