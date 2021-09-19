Медики назвали самое опасное свойство штамма коронавируса «Мю» 4 19.09.2021, 15:23

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Главный инфекционист США рассказал о свойствах этой мутации вируса.

На сегодняшний день колумбийский штамм короновируса, который называют Мю, не так широко распространен, однако, если он вытеснит другие штаммы и начнет распространяться по всем континентам, пандемия может вспыхнуть с новой силой, предупреждают ученые. Дело в том, что, по их данным, этот штамм может игнорировать защиту определенных антител и, возможно, вакцину.

Об этом сообщает CBS (перевод — cursorinfo.co.il).

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отметил, что у Мю имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител.

Первоначальные исследования нового штамма предполагают возможность, что от него не защищают доступные вакцины. Однако ученые заявили, что делать выводы пока рано, — нужны дополнительные исследования, чтобы понять насколько он опасен и смертоносен.

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