В Вооруженные силы Украины внедрены уже 303 нормативных документа НАТО 19.09.2021, 16:40

B 2020 году Украина получила статус партнера НАТО.

В Вооруженных силах Украины внедрены уже 303 нормативных документа НАТО. Об этом сообщил начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко, сообщает gordonua.com.

"На сегодня внедрены уже 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа. Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы", – сказал он.

Павелко напомнил, что в 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями и это открывает пути для углубления практического сотрудничества.

"Высокой степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО. Сегодня мы продолжаем предоставлять вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение ВСУ численностью 40 военнослужащих", – заявил он.

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