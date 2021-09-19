Не до покупок: В Беларуси по-прежнему падают продажи непродовольственных товаров 19.09.2021, 16:58

1,542

При этом продажи продовольствия — в плюсе.

В Беларуси по-прежнему падают продаже непродовольственных, следует даже из официальных данных Белстата. В январе-августе этот показатель сократился на 0,2% по сравнению с прошлом годом. При этом продажи продовольствия — в плюсе, пишет zerkalo.io. Белорусы готовятся к стачке и закупаются продуктами?

Розничный товарооборот в январе-августе составил 38,6 миллиарда рублей. Это на 0,5% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года.

И если продажи продовольственных товаров за этот период выросли на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, то непродовольственных — упали на 0,2%. Розничный товарооборот по непродовольственным товарам в минусе с начала нынешнего года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-августе составил 16,9 рубля против 15,2 рубля за аналогичный период 2020-го.

Ранее эксперты отмечали, что на внутренний спрос продолжают влиять замедление роста доходов населения и удорожание кредитов. Этому способствует также разогнавшаяся годовая инфляция. В августе, как и июле, прирост цен в годовом выражении составил до 9,8%.

Напомним, в начале этого года чиновники подняли НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».