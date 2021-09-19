Топ-7 сериалов для вечернего просмотра

Топ-7 сериалов для вечернего просмотра1
- 19.09.2021, 19:03
- 3,048
Они все вышли в августе этого года.
В августе этого года вышло несколько крутых сериалов, за просмотром которых вы точно не соскучитесь, пишет intex-press.by.
«Мистер Корман»
Жанр: комедия
Режиссер: Джозеф Гордон-Левитт, Аврора Герреро
Этот сериал расскажет, что такое быть художником внутри, но не для продаж. В последнее время главному герою приходится непросто из-за того, что его давняя мечта стать музыкантом не оправдалась, его бывшая невеста съехала, и теперь он живёт со школьным приятелем, преподавая музыку пятиклассникам.
«Псы из резервации»
Жанр: драма
Режиссер: Тайка Вайтити
Шоу сконцентрируется вокруг четырех подростков из числа индейцев, обитающих в захолустье Оклахомы. Они неуклюже воруют и грабят ради светлой цели – попасть «в экзотическую, загадочную и далекую страну Калифорнию».
«Девять совсем незнакомых людей»
Жанр: драма
Режиссер: Джонатан Левин
Сюжет перенесет зрителей на изысканный курорт, куда посетители приезжают за поиском отдыха и приятными переменами в жизни. Волею судьбы курорт связывает воедино жизни девяти совершенно не знакомых друг с другом людей, а Николь Кидман сыграет русскую красавицу, применяющую необычные целебные техники для терапевтических сеансов.
«Чип и Дейл»
Жанр: комедия, семейный
Режиссер: Джин Кэйрол
Главные герои мультсериала — маленькие, непоседливые и очень любознательные бурундуки Чип и Дейл. Они живут в городском парке и каждый день знакомятся с разными животными, попадают в неловкие ситуации и переживают удивительные приключения.
«Американская история ужасов: Двойной сеанс — 10 сезон
Жанр: мистика, ужасы
Режиссер: Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак
В блоке под названием «Двойной сеанс» нам обещают поведать две разные истории, компенсируя задержку в выходе сезонов. Судя по тизерам и постеру сезона, фанатов ждут страшные рассказы о подводных монстрах.
«Что если?»
Жанр: боевик, кинокомикс, фэнтези
Режиссер: Брайан Эндрюс
Мир супергероев Марвел огромен и разнообразен, поэтому сценаристы решили пофантазировать и задались вопросом «Что если?». Например, что было бы, если вместо Стива Роджерса суперсолдатом стала Пегги Картер? А что было бы, если президентом США стал Тони Старк, а Питер Паркер — Человек-паук потерял бы не дядю Бена, а тётю Мэй?
«Чепелуэйт»
Жанр: мистика, ужасы
Режиссер: Бёрр Стирс, Рэйчел Лайтермен, Майкл Нанкин
Дата выхода: 23 августа
События разворачиваются в городке, расположенном в штате Мэн, где обитает древнее зло – вампиры. Главный герой – капитан Чарльз Бун – тяжело переживает смерть жены, но пытается в одиночку заботиться о детях. Сериал является очередной экранизацией книги Стивена Кинга. Пока не известно, насколько разительно он будет отличаться от романа.