Белорусские банки готовятся к сбоям на следующей неделе 19.09.2021, 19:24

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В нескольких банках заявили про техработы.

О регламентных и технических работах, запланированных на ближайшее время, заявили «Паритетбанк», «Белгазпромбанк» и «Банк ВТБ». Одни сайты и приложения будут работать со сбоями всего лишь час, другие — более четырех, пишет «Онлайнер».

«Паритетбанк»: в ночь с 19 на 20 сентября

В период с 22:00 19 сентября и по 02:00 20-го числа в связи с проведением регламентных работ по установке обновлений на автоматизированной банковской системе Paritetbank будут недоступны следующие сервисы системы дистанционного банковского обслуживания:

- мобильный-банк для частных и для корпоративных клиентов;

- интернет-банкинг для частных и для корпоративных клиентов;

- погашение кредитов банка.

«Банк ВТБ»: утром 20 сентября

С 07:30 до 12:00 20 сентября в связи с проведением регламентных работ в «Банке ВТБ» возможны перебои в работе интернет-банка и мобильных приложений для физических лиц.

«Белгазпромбанк»: вечером 23 сентября

Из-за плановых технических работ в период с 17:30 до 18:30 23 сентября возможны перебои в работе системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк „Бизнес“» и мобильного приложения BGPB Business.

Как сообщал сайт Charter97.org, белорусы из-за санкций сняли с банковских счетов рекордную сумму.

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