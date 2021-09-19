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«Пусть холодеет у хунты в груди!»

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  • 19.09.2021, 19:44
  • 1,812
«Пусть холодеет у хунты в груди!»

Лукашисты панически боятся общенациональной забастовки.

По всей стране белорусы закупают продукты и готовятся остаться дома. Телеграм-канал «БОР» опубликовал актуальное творческое четверостишие от читателя:

«Болт на работу, товарищ, клади.

Пусть холодеет у хунты в груди!

Пусть губошлепик лесом идет!

Скоро у нас свобода грядет!».

Напомним, что в пятницу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».

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