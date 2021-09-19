«Пусть холодеет у хунты в груди!»1
- 19.09.2021, 19:44
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Лукашисты панически боятся общенациональной забастовки.
По всей стране белорусы закупают продукты и готовятся остаться дома. Телеграм-канал «БОР» опубликовал актуальное творческое четверостишие от читателя:
«Болт на работу, товарищ, клади.
Пусть холодеет у хунты в груди!
Пусть губошлепик лесом идет!
Скоро у нас свобода грядет!».
Напомним, что в пятницу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».