Медики назвали самые полезные продукты для ужина 1 19.09.2021, 19:56

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Они улучшают сон.

Говоря о полезных продуктах на ужин, врачи выделяют творог, яйца, а также куриную грудку; вредными они называют продукты с высоким гликемическим индексом.

Врачи Михаил Гинзбург и Сергей Агапкин, поделились мнением о полезности ужина, а также рассказали о вредных и полезных продуктах для употребления в это время суток, пишет healthinfo.ua.

Гинзбург посоветовал выбирать к ужину продукты, исходя из двух важных параметров – калорийность и содержание углеводов, отражающихся в показателях гликемического индекса.

«Продукты, имеющие невысокое количество калорий и низкий гликемический индекс, не повышают уровень инсулина в крови, утоляют голод, улучшают сон», - высказался диетолог.

По мнению Гинзбурга, ужинать полезно нежирным творогом, вареными яйцами, куриной грудкой.

Также во время ужина будут полезны продукты, богатые аминокислотой триптофаном, помогающей организму синтезировать гормон сна мелатонин, что улучшает качество ночного отдыха. Исходя из этого, можно перекусывать сыром, куриной грудкой, вишней.

По словам Агапкина, обязательно ужинать, нужно людям с заболеваниями ЖКТ – длительные периоды без пищи грозят им повышением кислотности желудка, повреждением его слизистой.

«В такой ситуации полезны омлеты, молочные и крупяные супы, супы-пюре», - высказал мнение врач.

Вредными для ужина медики считают различные соленья, маринады, чьи компоненты негативно воздействуют на микрофлору ЖКТ. Также специалисты советуют отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом (конкретно от белого хлеба) – они повышают уровень сахара в крови, что способствует многим нарушениям в организме.

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