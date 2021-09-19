«Учителя, программисты, шахтеры, хватит на кухнях тереть разговоры»
- 19.09.2021, 20:51
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Белорусам напомнили об акции «#Стачке_быть».
По всей стране белорусы закупают продукты и готовятся остаться дома. Вот такое актуальное четверостишие опубликовал телеграм-канал «БОР»:
«Учителя, программисты, шахтеры,
Хватит на кухнях тереть разговоры.
Впору вопрос навсегда нам решить,
Дружно впряжемся в флэш-моб «#Стачке_быть!».
Напомним, что в пятницу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».