«Учителя, программисты, шахтеры, хватит на кухнях тереть разговоры» 19.09.2021, 20:51

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Фото: ТАСС

Белорусам напомнили об акции «#Стачке_быть».

По всей стране белорусы закупают продукты и готовятся остаться дома. Вот такое актуальное четверостишие опубликовал телеграм-канал «БОР»:

«Учителя, программисты, шахтеры,

Хватит на кухнях тереть разговоры.

Впору вопрос навсегда нам решить,

Дружно впряжемся в флэш-моб «#Стачке_быть!».

Напомним, что в пятницу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».

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