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Жители Минского района столкнулись с проблемами при вызове «скорой»

  • 19.09.2021, 21:27
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Жители Минского района столкнулись с проблемами при вызове «скорой»

Заболевшим приходится уговаривать диспетчеров.

Жители Минского района столкнулись с проблемами при вызове скорой помощи, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

При обращении в 103 специалисты сразу отказываются направлять бригаду скорой помощи, сообщил заболевший коронавирусом житель агрогородка Семково. Вызвать скорую у него получилось только после долгих уговоров диспетчера.

При этом, по его словам, людей отвозят в больницы по всей Минской области, которые зачастую расположены очень далеко от их места жительства. Мужчина очень удивился, когда из Семково его привезли в больницу в Молодечно.

Неужели ситуация настолько ухудшилась, что в Минском районе уже нет мест для госпитализации больных ковидом?

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