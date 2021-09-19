Как быстро уснуть: Пять эффективных способов 2 19.09.2021, 21:33

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Способы простые, но действенные.

«Идеи 24» помогут вам избежать бессонницы и научиться быстро засыпать. Способы простые, но действенные.

Проветривания

Когда человек засыпает, его температура тела немного поднимается. Поэтому очень важно, чтобы в спальне был идеальный температурный режим. Независимо от времени года, проветривайте спальню несколько минут перед сном.

Дневной сон

Через ночную бессонницу, как правило, люди чувствуют усталость днем, поэтому не могут отказаться от дневного сна. Это, в свою очередь, полностью "сбивает" режим. Для того чтобы избежать бессонницы ночью, прекратите спать днем.

Режим сна

Для здорового человека крайне важно спать 7-9 часов в сутки. Каждый организм сам "приспосабливается" к образу жизни и графику. Благодаря этому, имея нормальный режим дня, ваши внутренние часы "помогут" вам засыпать тогда, когда это необходимо организму.

Ужин

Для того чтобы быстро заснуть и чувствовать себя комфортно после ужина, нужно правильно питаться. Именно поэтому крайне важно отказаться от вечернего употребления углеводов. Для крепкого сна лучше выпить стакан теплого молока.

Спорт

Очень важно заниматься спортом в течение дня. Спорт влияет не только на физические показатели здоровья, он также может улучшать настроение. Для того чтобы крепко спать ночью, лучше выполнять физические упражнения утром.

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