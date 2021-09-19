Как выглядят и сколько стоят недорогие четырехкомнатные квартиры в Минске 19.09.2021, 22:12

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Варианты квартире, где сразу можно жить.

В подборке realt.by столичные четырехкомнатные квартиры, которые не требуют вложений в обустройство. Их стоимость стартует от $ 65 тысяч.

На пр-те Рокоссовского

Четырехкомнатная квартира продается в доме по адресу проспект Рокоссовского, 73. Площадь составляет 59 квадратных метров (жилая — 42, кухня — 6). Находится она четвертом этаже панельной пятиэтажки. Год постройки дома — 1972.

В квартире сделан аккуратный ремонт, она полностью готова к проживанию. Есть балкон, подвал, раздельный санузел. На полах качественный ламинат, заменены межкомнатные двери установлены стеклопакеты. Здесь есть необходимая мебель и бытовая техника — диваны, кровать, шкафы, телевизоры, холодильник, плита и другое.

В районе много зеленых зон — Слепянская водная система, парк им. Чингиза Айтматова, парк им. Грековой, Серебряный Лог, парк Серебрянский. В шаговой доступности магазины, торговый центр, детские сады, школы, банки, аптеки, почта. Недалеко от дома остановка трамваев, автобусов, троллейбусов и маршруток. До станции метро «Партизанская» 4 остановки.

Цена: $ 65 000.

На пр-те Пушкина (м. «Пушкинская»)

В доме по адресу проспект Пушкина, 43 продается четырехкомнатная квартира площадью 59 «квадратов» (жилая — 45, кухня — 6,5). Квартира расположена на пятом этаже пятиэтажного панельного дома, построенного в 1967 году. Капитальный ремонт проведен в 2005-м.

— Комфортная и уютная квартира с нормальным ремонтом — металлическая дверь, стеклопакеты, застекленный балкон, межкомнатные двери МДФ, новая встроенная кухня, счетчики воды и газа, — так описывают жилье в объявлении. Мебель в квартире остается новым хозяевам по договоренности.

Во дворе дома много зелени, есть детская площадка. С парковочными местами проблем нет. В районе множество детских садов, школ, больница, магазины, банки и другое. Станция метро «Пушкинская» всего минуте ходьбы.

Цена: $ 67 000.

На ул. Калиновского (р-н Зеленый луг)

«Четырешка» площадью 58 квадратных метра (жилая — 41,5, кухня — 6) продается в доме по адресу улица Калиновского, 69. Панельная пятиэтажка построена в 1967 году. В 2010 году сделан капремонт — заменены газовые, водопроводные трубы, установлены счетчики, наружные фасады и крыша утеплены. Квартира располагается на пятом этаже.

Квартира, как пишут в объявлении, уютная, светлая и ухоженная, с современным ремонтом. На полах ламинат, в прихожей и кухне — плитка, потолки натяжные, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь. После продажи новым владельцам остается встроенная кухня, три больших шкафа-купе.

Этот район с точки зрения экологии считается благоприятным. Здесь уютные зеленые дворы, парки и скверы, леса, Слепянскя водная система. Развита инфраструктура — рядом с домом школы, детские сады, магазины, мини-рынок, поликлиника, почта, отделения банков, спорткомплекс

До станции метро «Восток» три остановки. Возле дома проходят маршруты троллейбусов, автобусов, трамваев. Удобный выезд на МКАД и Витебскую трассу.

Цена: $ 69 900.

На ул. Герасименко (р-н Ангарская)

На девятои этаже в доме по адресу улица Герасименко, 18 продается четырехкомнатная квартира. Ее общая площадь — 77 «квадратов» (жилая — 53,5, кухня — 7). Панельная девятиэтажка построена в 1983 году.

— В квартире есть две застекленные лоджии, санузел раздельный, установлена входная металлическая дверь, новые межкомнатные двери, стеклопакеты с профилем ПВХ, напольное покрытие — ламинат, паркет, плитка, — сказано в объявлении.

Жилье оснащено необходимой мебелью и техникой — встроенная кухонная мебель с варочной панелью, духовым шкафом, вытяжкой, есть вместительный шкаф-купе, проведена оптоволоконная связь.

В шаговой доступности магазины, банки, аптеки, поликлиники, ФОК, детские сады и школы. Возле дома остановка общественного транспорта, на котором можно доехать до станции метро «Могилевская». Также рядом удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 76 800.

На ул. Менделеева (р-н Тракторный завод)

«Четырешка» продается в кирпичной девятиэтажке по адресу улица Менделеева, 1. Общая площадь квартиры — 77 квадратных метра (жилая — 54, кухня — 7). Год постройки дома — 1969. В 2018-ом сделан капитальный ремонт.

Как пишут в объявлении, в квартире сделан хороший ремонт, можно сразу заехать и жить. После продажи остаются кухонная мебель, шкаф-купе, встроенная бытовая техника. Установлены стеклопакеты, счетчики воды, металлическая входная дверь.

Возле дома есть магазин, поликлиника, больница, детские сады, школа, спорткомплекс, аптека, почта, банк. Возле дома ж/д станция «Тракторный», а также остановки общественного транспорта. До метро на нем можно добраться за 20 минут.

Цена: $ 73 500.

На ул. Казинца (р-н Лошица)

Четырехкомнатная квартира площадью 75 квадратных метров (жилая — 46, кухня — 8) продается в доме по адресу улица Казинца, 64. Она расположена на втором этаже пятиэтажки из силикатных блоков, построенной в 1976 году.

В квартире все комнаты изолированы, сделан хороший ремонт. Есть балкон, санузел раздельный, установлены стеклопакеты, счетчики воды. На полах ламинат и плитка.

Рядом с домом расположены магазины, рынок, банки, детские сады, школа, поликлиники, парк. До метро на общественном транспорте можно добраться за 20−30 минут.

Цена: $ 69 900.

На ул. Уборевича (р-н Чижовка)

В панельной пятиэтажке по адресу улица Уборевича, 124 продается «четырешка» площадью 58 квадратных метра (жилая — 42, кухня — 6). Она находится на втором этаже. Дом построен в 1968 году.

— Три изолированные комнаты позволят вам комфортно разместиться, не стесняя никого. Есть раздельный санузел и застекленная лоджия, — утверждают в объявлении. На полах ламинат, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды, сигнализация. Есть встроенные шкафы, кухня, плита.

В районе отлично развита инфраструктура. Множество магазинов, детских садов, школ, банки, аптеки, поликлиника, больница, парк, водохранилище, экотропа и другое. Возле дома остановка общественного транспорта, до станции метро «Могилевская» 20−30 минут. Рядом удобный выезд на МКАД.

Цены: $ 65 000.

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