Газ, НАТО, «джавелины», инвестиции: главные итоги поездки Зеленского в США 1 2.09.2021, 7:40

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Фото: Пресс-служба президента Украины

Переговоры с Байденом продолжались два часа.

Президент Украины Владимир Зеленский совершает визит в Соединенные Штаты, который был запланирован еще три месяца назад. Поездка несколько раз откладывалась, а переговоры с главой Белого дома Джо Байденом были дважды перенесены буквально в последний момент.

«Новое время» рассказало, выполнила ли украинская делегация всю насыщенную программу визита и какие договоренности были достигнуты.

Сроки и даты

Владимир Зеленский стал вторым европейским лидером (после канцлера Германии Ангелы Меркель), который посетил Вашингтон после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и ослабления карантинных мер, долго препятствовавших личному общению глав государств и дипломатов.

Во время телефонного разговора 7 июня Байден и Зеленский договорились встретиться до конца лета. Сначала из украинского МИД прозвучало слово «июль», потом речь пошла о второй половине августа. Наконец в Вашингтоне утвердили дату 30 августа — и снова все переиграли.

Украинская делегация уже собирала чемоданы в поездку, когда стало известно о переносе разговора президентов на 31 августа. Затем вмешался Афганистан: именно на вторник запланировали окончание эвакуации иностранных граждан из этой страны.

«Мы наших партнеров поддерживаем. Мы понимаем, что вопросы безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы согласием ответили на просьбу США о переносе на один день», — пояснил спикер Банковой Сергей Никифоров.

Чиновник Белого дома, комментировавший приезд Зеленского на брифинге для американских СМИ, не отрицал, что перенос был вынужденным: «Я не хочу чрезмерно анализировать логистику, скажу лишь, что мы хотели, чтобы встреча получила внимание, которого она заслуживает», — заявил он.

Редчайший случай в мировой практике: президент и его делегация уже прибыли в другую страну, но программа визита была до конца неизвестна — ее верстали буквально в процессе встреч и переговоров.

Главная беседа — с Байденом — в итоге переехала на осень, она состоялась 1 сентября.

Фото: Пресс-служба президента Украины

В Овальном кабинете

В 21:07 по Киеву (в Вашингтоне было 14:07) в Twitter Владимира Зеленского появилось сообщение о начале встречи президентов.

Починаємо важливі переговори з @JoeBiden. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую @POTUS за підтримку територіальної цілісності 🇺🇦 та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і @NATO. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021

В ходе протокольной съемки Зеленский напомнил о продолжающейся российско-украинской войне, в которой Украина потеряла «15 тысяч лучших людей». Он поинтересовался, может ли Америка помочь в освобождении 450 политзаключенных Кремля.

Байден подчеркнул, что у Украины и США общие ценности, и Штаты преданы идее свободной, мирной и целостной Европы.

Затем стороны обнародовали совместное заявление в котором обязались активизировать Комиссию стратегического партнерства двух стран (ее работа была заморожена в 2018-м).

Отдельно отмечено, что США и Украина будут совместно работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию.

Газопровод Северный поток-2 в документе назван угрозой для европейской энергетической безопасности.

Прозвучал и ответ на сакраментальный вопрос «почему Украина до сих пор не в НАТО?».

Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО.

Совместное заявление Украины и США, 1 сентября 2021 года

Украина подтвердила намерение реформировать судебную систему «в соответствии с лучшими иностранными практиками», а также развивать независимую антикоррупционную инфраструктуру. В частности, гарантируется скорое избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (должность вакантна с августа 2020 года).

США в свою очередь заявили, что поддерживают принципы реформирования СБУ путем «ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор».

Фото: Пресс-служба президента Украины

После переговоров в составе делегаций два президента общались тет-а-тет. Встреча завершилась около 23:20 по Киеву, то есть в общей сложности переговоры длились около двух часов.

Итоговая пресс-конференция не планировалась.

Стоит ли ждать ответного визита? Вероятно, да. Байден сам вспомнил о своих поездках в Киев и выразил надежду вернуться.

«Грязный газ» и зеленая трансформация

Тема Северного потока-2 была ключевой во время встречи Зеленского с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм 31 августа. По данным пресс-службы украинского президента, «констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект».

Фото: Пресс-служба президента Украины

Именно после этих переговоров Владимир Зеленский произнес фразу о «самом грязном в мире российском газе», которая не на шутку возмутила главу российского МИД Сергея Лаврова.

Глава Украинского государства также призвал как можно скорее начать трехсторонние консультации в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита.

Зеленский заверил, что Украина, став на путь декарбонизации энергетики, рассчитывает на помощь Штатов в «зеленой трансформации».

Были подписаны два документа:

совместное заявление об углублении сотрудничества в сфере энергетики и климата;

меморандум о взаимопонимании между компаниями Энергоатом и Westinghouse Electric, предусматривающий инвестиции (от 5 до 30 млрд долларов) в ядерную энергетику Украины.

Договор с Пентагоном

Министр обороны США Ллойд Остин заявил после встречи с Владимиром Зеленским, что Украина может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов в условиях агрессии России.

Глава Пентагона объявил о предоставлении Киеву еще $60 млн военной помощи, включая закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Фото: Министерство обороны США

Заявления были подкреплены подписанием соглашения о стратегической основе оборонного партнерства, оно придет на смену предыдущему пятилетнему договору между Пентагоном и Минобороны Украины, срок действия которого завершается.

Новые договоренности предусматривают, в частности, программу тестирования военной техники, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности, углубление совместных усилий по безопасности в черноморском регионе, помощь Украине с реформами для членства в НАТО, рассказал агентству Интерфакс-Украина глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Где Украине взять $277 млрд?

Представители ведущих американских аналитических центров и журналисты 31 августа первыми узнали о существовании Плана трансформации Украины, его презентовал Зеленский. По его словам, план определяет видение развития Украины на ближайшие пять-десять лет как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба».

Всего предусмотрены 80 «амбициозных» проектов на сумму $277 млрд, отметил президент Украины, призвав американских партнеров и Всемирный банк к участию в их реализации.

На этом же форуме Зеленский заявил, что Украина уже одолела коррупцию, запустив две реформы — судебную и диджитализации. Правда, пользоваться их плодами, по его мнению, будут другие президенты Украины.

Гуманитарные проекты

США предоставят Украине гуманитарную помощь в размере $45 млн, а также выделят $12,8 млн на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.

В частности, в ближайшее время ожидается поставка инновационных лекарств от COVID-19, которые разработаны американскими компаниями и уже зарегистрированы в Штатах. Препараты рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при риске перехода в тяжелую форму, пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

$463 млн будет выделено Украине до конца года на программы, ориентированные на демократию, права человека, децентрализацию, судебную реформу и приватизацию.

Также в рамках визита подписаны…

— соглашения концерна Укроборонпром с компаниями Lockheed Martin, Harris Global Communications Inc. и Global Ordnance на общую сумму $2,5 млрд;

— меморандум Государственного космического агентства Украины и Космического командования Минобороны США о безопасности космических полетов;

— соглашение об установке линии защищенной связи между Киевом и Вашингтоном;

— договор пограничных ведомств двух стран об использовании информации о путешествующих;

— меморандум о взаимопонимании между Минэкономики Украины и Экспортно-импортным банком США, рассматривается возможность прямых займов для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $3 млрд (а возможно и больше).

С кем не встретился Зеленский

Конец лета изначально назывался неудачным временем для контактов украинцев с членами Конгресса. Парламентские каникулы в США длятся до 20 сентября.

Еще в июле сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур просила администрацию Байдена изменить сроки визита Зеленского, писал Голос Америки. А сенатор Тед Круз прямым текстом посетовал, что президенту Украины в Вашингтоне не удастся привлечь на помощь американских парламентариев от обеих партий, которые «противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по вопросу Северного потока-2».

После переговоров с президентом Байденом Зеленский все же отправился на запланированное выступление в Конгресс.

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