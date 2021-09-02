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Иммунологи назвали скрытый симптом коронавируса

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  • 2.09.2021, 7:42
  • 4,982
Иммунологи назвали скрытый симптом коронавируса
фото: adobestock

Его можно определить только по анализу крови.

Иммунологи назвали один из скрытых симптомов коронавируса, который можно определить только по анализу крови, однако он свидетельствует о заражении опасной инфекцией.

Как сообщает mk.ru, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с журналистами озвучил скрытый симптом, который может свидетельствовать о заражении коронавирусом.

"Самый неявный симптом - это снижение уровня гемоглобина. Так как коронавирус "выбивает" из гемоглобина железо... Это видно только через лабораторию", - объяснил специалист.

Он добавил, что при подобном симптоме параллельно падению уровня гемоглобина резко растет ферритин, который пытается "поймать" это железо.

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