Иммунологи назвали скрытый симптом коронавируса

Иммунологи назвали скрытый симптом коронавируса1
- 2.09.2021, 7:42
- 4,982
Его можно определить только по анализу крови.
Иммунологи назвали один из скрытых симптомов коронавируса, который можно определить только по анализу крови, однако он свидетельствует о заражении опасной инфекцией.
Как сообщает mk.ru, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с журналистами озвучил скрытый симптом, который может свидетельствовать о заражении коронавирусом.
"Самый неявный симптом - это снижение уровня гемоглобина. Так как коронавирус "выбивает" из гемоглобина железо... Это видно только через лабораторию", - объяснил специалист.
Он добавил, что при подобном симптоме параллельно падению уровня гемоглобина резко растет ферритин, который пытается "поймать" это железо.