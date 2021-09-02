В Сирии курды забросали камнями российских военных: видеофакт 2.09.2021, 7:51

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Местные жители атаковали военную технику РФ.

Курды забросали камнями российский военный патруль на севере Сирии.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На записи видно, как местные жители стоят вдоль обочины дороги и ожидают проезда российской военной техники, а затем кидают в нее камни.

Военный обозреватель уточняет, что российские БТР-82А специально оснащены дополнительными противокумулятивными решетчатыми экранами, предотвращающими повреждения.

Гражданская война в Сирии, также Сирийское восстание — вооруженный и политический конфликт в Сирии. Конфликт начался 15 марта 2011 с демонстраций, которые были частью Арабской весны. После этого перерос в восстание и гражданскую войну в 2012 году. Протестующие требовали отставки Башара аль-Асада и завершения почти 50-летнего однопартийного правления баасистов.

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