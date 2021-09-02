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«Мы стали одним крепким кулаком»: показательная история из минской гимназии

  • 2.09.2021, 7:53
  • 3,630
«Мы стали одним крепким кулаком»: показательная история из минской гимназии
фото: nn.by

Любой триггер может разжечь с новой силой огонь революции.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя:

— Есть ли у нас шанс на победу? Кто-то говорит, что якобы весь актив уже давно заграницей. И здесь остались только либо безразличные, либо псы режима. Расскажу всем, кто так думает, показательную историю.

Вчера в гимназии-колледже искусств имени Ахремчика во время концерта кто-то на весь актовый зал воскликнул: «Жыве Беларусь!». И весь зал громко ответил ему: «Жыве!».

Эта история еще раз показывает: нас много, мы каждый день пересекаемся на улицах, в магазинах, на работе. Мы рядом, а протестный дух никак не угас: он тлеет, и любой триггер может распалить с новой силой огонь революции.

Мы изменились и выросли. Теперь мы не носим бело-красно-белые носки, а закупаемся продуктами для того, чтобы пережить общенациональную стачку. Теперь мы не кричим на всю улицу протестные песни, а активно агитируем своих коллег присоединиться к сопротивлению.

Мы проводим работу над ошибками, и стали тише, умнее, целеустремленнее. Мы стали одним крепким кулаком, который с одного мощного удара уничтожит лукашизм. И с таким подходом, я верю — победа нам гарантирована.

Стачке быть! Жыве Беларусь!

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