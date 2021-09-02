«Талибан» ввел еще один запрет для женщин в Афганистане 2.09.2021, 8:08

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Также принято решение по представителям предыдущей власти.

Представитель боевиков движения Талибан Шир Мохаммад Аббас Станекзай заявил, что женщинам не разрешат занимать посты в новом правительстве Афганистана.

Об этом сообщает ВВС.

В то же время, представитель боевиков отметил, что женщины все же будут «играть определенную роль в правительстве». Талибы решили, что женщинам разрешат работать, если они будут носить хиджаб и соблюдать законы.

Также сообщается, что в новом правительстве не будет представителей предыдущей власти и экс-президента Хамида Карзая, который находится за решеткой.

Боевики Талибана сообщили, что через два дня возобновит работу аэропорт Кабула и все желающие, включая бывших чиновников, смогут покинуть Афганистан.

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул и объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства.

19 августа Талибан провозгласил образование «Исламского эмирата Афганистан». Боевики заявляли, что в Афганистане «демократии не будет» — основой управления станут законы шариата.

На фоне захвата власти талибами из Афганистана началась массовая эвакуация дипломатов, тысячи людей собрались у международного аэропорту Кабула, пытаясь покинуть страну. 23 августа талибы заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию своих граждан из Кабула до 31 августа.

Вечером 30 августа руководство Пентагона сообщило, что аэропорт Кабула покинул последний самолет с американскими военными.

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